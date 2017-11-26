الدبيسي: نتطلع إلى تعزيز التبادل الثقافي مع دول العالم

بمناسبة الأسبوع الإيطالي في الكويت واحتفالا بالتنوع الثقافي، أحيت الفرقة الإيطالية «راديو درويش» عرضا موسيقيا على مسرح دار الأوبرا في جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM)، بحضور السفير الإيطالي لدى الكويت جوسيبي سكونياميليو، وعدد من أساتذة وموظفي وطلاب «AUM».

افتتح الحفل بالنشيدين الوطنيين الكويتي والإيطالي، ثم ألقى السفير الإيطالي كلمة عبر فيها عن سروره بتواجده في دار الأوبرا في جامعة الشرق الأوسط الأميركية.

واعتبر السفير الإيطالي جوسيبي سكونياميليو أن طلاب «AUM» محظوظون لأن لديهم حرم جامعي بهذا الجمال ويتضمن تقنيات متطورة لم تكن متوافرة في السابق.

وأضاف سكونياميليو أن نجاح الأسبوع الإيطالي في الكويت الذي انطلق العام الماضي، شجعنا على تكرار هذه التجربة، ونأمل أن تصبح محطة سنوية لأنها فرصة لتبادل الثقافات بين الشعبين الكويتي والإيطالي اللذين يجمعهما تآلف حضاري طبيعي يعزز التناغم الثقافي ويحييه.

وعن فرقة «راديو درويش»، أكد أن الموسيقى التي تقدمها الفرقة تبني الجسور بين الشعوب وما يميزها هو التنوع الذي يجعل منها لغة عالمية فريدة، لافتا إلى أن هذا التنوع الموسيقي أثبت أنه بالاختلاف يمكن أن تصنع أشياء جميلة ومنسجمة، وشكر السفير الإيطالي جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM» على الشراكة بينهما آملا مزيدا من التعاون في المستقبل.

هذا، وخصت «AUM» الطلاب المتفوقين بالعرض، وقدمت الفرقة أعمالا موسيقية مستلهمة من الثقافات العربية والغربية، ومزجت بين الإيقاعات الإيطالية والعربية والإنجليزية، وغنى مؤسس الفرقة نبيل سلامة بصوت دافئ وإحساس مرهف على ألحان فرقته التي تضم أليساندرو بيبينو على «الأورغ» والأكورديون والناي، وميكل لوباكارو على الغيتار والغيتار الالكتروني، وبيبو دامبروسيو على الطبول «الدرامز»، وأدولفو لافولبي على العود الإلكتروني، وتميز أداء سلامة بالانتقال السريع بين اللغتين العربية الفصحى والإيطالية على أنغام موسيقية هادئة تارة وحماسية وفرحة طورا، الأمر الذي تفاعل معه جمهور «AUM».

وعبر مؤسس الفرقة نبيل سلامة عن اندهاشه بتفاعل الجمهور ولاسيما أنها المرة الأولى التي تزور فيها فرقة «راديو درويش» الكويت، وأضاف على هامش الحفل: يتفاجأ الجمهور عادة بنوع الموسيقى الذي نقدمه، فكلماتنا وألحاننا تجمع بين التقاليد والثقافات المختلفة التي تتمايل على ألحان متجددة، لكننا فوجئنا بجمهور «AUM» الرائع وبتفاعل الطلاب ومشاركتهم.

وعن مشاركتهم في الأسبوع الإيطالي في الكويت، أوضح أن هذه الخطوة تخدم رسالة «راديو درويش» في نقل جزء من الواقع الإيطالي الذي يحتضن ثقافات مختلفة إلى العالم، واليوم تعد فرقتنا نموذجا مصغرا تتمازج فيه الحضارات وتنقل صورة عن هذا التآلف الثقافي.

بدورها، لفتت مديرة التسويق ومديرة المركز الثقافي في «AUM» رشا الدبيسي إلى أن «الأجواء التي طغت على الاحتفال كانت مشجعة جدا وكان تفاعل الطلاب مع الفرقة الإيطالية دليلا على أن الموسيقى هي لغة تواصل بين الشعوب، والانسجام الذي أظهره طلابنا يشجعنا على تكرار التجربة في المستقبل، فمن المهم أن يكتشفوا الثقافات الأخرى من خلال الموسيقى.

وتابعت الدبيسي: أنجزت «AUM» المرحلة الأولى من مشروعها والتي تشمل العمل التعليمي والأكاديمي وقدمت أحدث وأفضل المناهج والتقنيات لتكون جامعة عالمية، وانتقلت الآن إلى مرحلة النشاطات الثقافية التي تعكس رؤية الجامعة وهدفها تخريج طلاب على مستوى عال من العلم والثقافة ليكونوا رواد المستقبل.