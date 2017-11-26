آلاء خليفة

قال مرشح انتخابات رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري: إيمانا بالدور الكبير والحيوي الذي يلعبه عضو هيئة التدريس بكليات التعليم التطبيقي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال الممارسة الفعالة في العملية التربوية والتعليمية، وانطلاقا من الرغبة الصادقة والجادة للتصدي للتحديات وللقضايا المحيطة بهذا الصرح الأكاديمي والتي تستوجب المبادرة الى وضع المعالجات والحلول المناسبة لها، وبناء على المشورة الصادقة من الاحبة الزملاء والزميلات الذين طلبوا مني اعادة ترشيح نفسي لخوض انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ممثلا عن كلية التربية الاساسية، وسعيا لخدمة الزملاء من الاخوة والاخوات أعضاء هيئة التدريس بالكلية من اجل تحقيق مكتسباتهم الاكاديمية والاهداف والمنطلقات والتطلعات التي يصبون إليها، فقد قررت ترشيح نفسي لخدمتهم.

وكشف د.الخضري ان من ابرز ما جاء في برنامجه الانتخابي هو: الدعم المتواصل لضمان المحافظة على المكانة الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس في المجتمع والعمل على رفعها وتدعيمها وحماية مكتسباته، من خلال تحقيق اهداف رابطة التدريس، والسعي المستمر الى إيجاد المنهج الأكاديمي والتطبيقي السليم في ضمان حرية التعبير وابداء الرأي الأكاديمي المتجدد وحرية البحث العلمي، بالاضافة الى التصدي لمخطط وأد قانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الاحمد، وذلك من خلال تبني تحرك وطني اكاديمي، تحت عنوان «جامعة جابر هي المستقبل».

وشدد على ان من ابرز اولوياته كذلك تبني قضايا أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عنها مثل: إيجاد السبل الكفيلة والمناسبة لإعادة النظر بكادر مالي جديد لأعضاء هيئة التدريس، فقد مضى اكثر من 10 اعوام على آخر كادر، وحل ازمة آلية صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس المتكررة، فهو حق من الحقوق التي لا يجب أن نتغافل عن إعطائها لمستحقيها، ولا يجب تكرار تأخير آلية الصرف للمستحقات المالية للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس، كما مارستها ادارة التطبيقي في السنة الماضية وحتى الآن دون حل جدي لعملية الصرف المالي، والعمل على إعادة النظر في سياسة النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس، وايجاد نظام اكاديمي جديد للترقيات، توفير الضمانة الأكاديمية لأعضاء الرابطة بعد تقاعدهم من العمل، وتكريمهم من خلال استحقاق الراتب التقاعدي بالكامل، والمطالبة السريعة في زيادة الموارد المالية للبحوث العلمية والتطبيقية، وزيادة المخصصات المالية لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمرات والمهمات العلمية وتشجيعها من خلال الدعم المعنوي والمادي، وانتهاج سياسة جديدة متطورة للبعثات الدراسية، مع الدفع لزيادة البعثات الدراسية لأبناء وبنات الوطن، سنسعى ان يدرج اسم كل عضو هيئة تدريس راغب في التدريس بقائمة جداول الفصل الصيفي، وفق الشروط المنظمة للائحة الفصل الصيفي.