عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعــي د.عبدالمحســـن الحويلة اهتمام الكويت بالطلاب من ذوي الإعاقة المبتعثين من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من مملكة البحرين وسلطنة عمان، فهاتان الدولتان بهما أكبر عدد من الطلاب في مختلف الإعاقات سواء حركية أو بصرية وداون وذهنية وسمعية ويوجد اهتمام على أعلى المستويات بهذه الفئة، مشيرا الى ان الفئة تحصل على التعليم والرعاية السكنية في مدارس التربية الخاصة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للحويلة بعد رعايته حفل النادي المسائي لذوي الإعاقة بنات بمناسبة الأعياد الوطنية لسلطنة عمان بحضور الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان بالكويت المستشار هاشم السعدي ممثلا لسفير السلطنة د.عدنان الأنصاري ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة د.سلمان اللافي ومديرة النادي بيبي الصايغ وعدد من الطلاب والطالبات العمانيين الذين يتلقون تعليمهم في مختلف مدارس التربية الخاصة.

وقال الحويلة إن هذا الاحتفال ما هو إلا امتداد لاهتمام الكويت ممثلة بوزارة التربية بالطلاب المبتعثين سواء من سلطنة عمان أوغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، فمنذ إنشاء مدارس التربية الخاصة في مطلع الستينيات من القرن الماضي ووزارة التربية والتعليم العالي تستقبل المئات من الطلاب سواء في مدارس التربية الخاصة أو في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان هذه الاحتفالات تكريس للترابط بين الأشقاء في دول مجلس التعاون والاهتمام بالمناسبات الوطنية في تلك الدول وما هذا الاحتفال إلا تحقيق لتلك الأهداف النبيلة.

من جانبه، أشاد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة د.سلمان اللافي بالجهود التي تقوم بها إدارات الأندية المسائية في مدارس التربية الخاصة واستطاع النادي المسائي لذوي الإعاقة بنات أن يجعلنا نعيش يوما وفرحا عمانيا بالعيد الوطني للسلطنة بمشاركة جميع طلاب وطالبات السلطنة المبتعثين في مدارس التربية الخاصة وهذا حق من حقوقهم أن نجعلهم يعيشون فرحة أعيادهم الوطنية في بلدهم الثاني الكويت.