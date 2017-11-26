أبل: الجامعة حريصة على تلبية متطلبات سوق العمل الكويتي

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST»، الجامعة الخاصة الرائدة في الكويت، عن توقيعها اتفاقية مع جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا لتطوير وتقديم برامج البكالوريوس في الهندسة لطلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من بداية العام الدراسي 2019- 2020، وذلك بالتزامن مع افتتاح المبنى الجديد في الحرم الجامعي والذي سيضم الكلية الجديدة، وتعكس هذه الاتفاقية العقد الساري حاليا مع جامعة ميزوري ـ سانت لويس ـ حيث ستضطلع المؤسسة الأميركية بدور المستشار والموجه لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من أجل ضمان دراسة الطلبة للمناهج بأفضل طريقة ممكنة.

وأكد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل أنه: حرصا من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على استيفاء رغبات الطلبة واحتياجات سوق العمل الكويتي، فقد قامت الجامعة بتقديم طلب لمجلس الجامعات الخاصة لإنشاء كلية الهندسة بالتعاون مع جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا في سانت لويس، كما تقدمت بطلب آخر لترخيص عدد من برامج الماجستير في تخصصات اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسوب والتربية والإعلام والمحاسبة وإدارة نظم المعلومات.

وفي معرض حديثه عن الشراكة مع جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا قال رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أ.د.سالم الطحيح: يتمثل هدفنا في المساهمة بنمو وتطوير الدولة، ونتطلع في ذلك من خلال فتح المجال لضمان استقبالنا لكل طالب وطالبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لدراسة المجال الذي يشغف به، وتوسيع شراكتنا الجديدة مع جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا والإمكانات المتاحة لهؤلاء الطلبة، كما تعزز مكانتنا كمركز محلي وإقليمي للمعرفة.

ومن جهته، قال رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أ.د.دونالد بيتس: تعد هذه الشراكة الجديدة إنجازا بارزا في سجل تطور ونمو جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها الجامعة الخاصة الرائدة في الكويت، وأود أن أرحب بشراكة وانضمام جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا إلى أسرتنا، وأنا على يقين من أن هذه الشراكة ستكون ناجحة ومثمرة، وتسلط الاتفاقية الجديدة الضوء على التطور والتقدم الذي تحرزه جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الوقت الذي نعزز فيه مكانتنا كجامعة رائدة في قطاع التعليم العالي في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة الجديدة، والتي تخضع لموافقة مجلس الجامعات الخاصة، بعد أشهر من المفاوضات بين الجامعتين، وتمثل شاهدا على التزام جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بإنشاء كلية للهندسة تتمتع بأعلى معايير الجودة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتم منح الطلبة خيار بدء من العامين الأولين من رحلتهم الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا قبل أن ينتقلوا إلى جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا، إما لإكمال دراستهم ونيل الشهادة، أو للتحول إلى دراسة جديدة غير متاحة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، كما ستتيح هذه الاتفاقية للطلبة الجامعيين المشاركة في دورات صيفية في جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا، وسيتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس في كلتا الجامعتين على التعاون لإنتاج أوراق بحثية أكاديمية عالية الجودة.

واستعدادا للدراسات الجامعية الجديدة التي ستتاح في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، سيتم بناء كلية متطورة للهندسة في حرم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في مشرف، وسيضم المبنى الجديد قاعات دراسية مجهزة بتقنيات مبتكرة لمساعدة كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق الأهداف الأكاديمية وتجاوزها، وعلاوة على ذلك، سيحظى الطلبة بوصول كامل إلى جميع موارد الحوسبة والموارد المكتبية في جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا، والتي ستكون أداة تعليمية بالغة الأهمية.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون مع بين جامعتي الخليج للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا سيمكن نحو 1500 من الطلبة الجدد من التسجيل في الجامعة.