أعلن رئيس اللجنة الثقافية والعلاقات العامة بالهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ـ عبدالله العنزي عن اعتماد تشكيل نادي مهندسي الغد خلال العام النقابي 2018/2017، وذلك من أجل العمل على خدمة جموعنا الطلابية في كلية الهندسة والبترول والعمل على توفير جميع احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والسعي إلى تلقي وحل مشاكلهم، وكذلك العمل على إقامة البرامج والفعاليات الهادفة لهم.

وأشار العنزي إلى أنه قد تم اختيار طلال الكندري رئيسا لنادي مهندسي الغد للعمل على خدمة جموعنا الطلابية بكلية الهندسة والبترول خلال العام النقابي 2018/2017.

ومن جانبه أكد رئيس النادي طلال الكندري سعي النادي الدائم مع الأعضاء في خدمة الجموع الطلابية بكلية الهندسة والبترول والعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والسعي إلى تلقي وحل مشاكلهم وكذلك العمل على إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة لهم.

وقد جاء التشكيل الإداري للنادي على النحو التالي: طلال الكندري رئيسا للنادي، عبدالعزيز الحربي نائبا للرئيس للشؤون الطلابية، ماجد السالم نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية، عبدالله المطيري أمينا للصندوق، أسامة العنزي أمينا للسر، عبدالرحمن العتيبي مديرا تنفيذيا، براك الكندري رئيسا للجنة الثقافية، لميس الخرافي رئيسا للجنة الاجتماعية، عثمان الجسمي رئيسا للجنة البرامج والأنشطة، في المطيري رئيسا للجنة الإعلامية، فرح الجندل نائبا للرئيس لشؤون الطالبات، سعود الهاجري رئيسا للجنة الطلابية، أروى الحمد رئيسا للجنة الأكاديمية، لولوه السريع نائبا لرئيس اللجنة الثقافية، رقية العليوي نائبا لرئيس اللجنة الإعلامية، صالح المزيد رئيسا للجنة الرياضية، أحمد حسن رئيسا للجنة الشؤون الدولية، آية صلاح نائبا للرئيس للشؤون الدولية، يوسف الجيماز المشرف العام للنادي.