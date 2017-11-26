عبدالعزيز الفضلي

شاركت الكويت متمثلة في مديرة المركز الاقليمي للطفولة والأمومة التابع لوزارة التربية والتعليم د.سعاد السويدان في المؤتمر الاقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الاطفال والاهمال، والذي عقد بدولة الامارات العربية المتحدة امارة دبي تحت رعاية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وشاركت السويدان بورقة عمل بعنوان دور الاعلام الامني في مواجهة قضية العنف الاسري بالكويت والحوار عن فلسفة عمل الاعلام الامني لدى الاجهزة الامنية ومساهمته في نشر الاخبار والمعلومات المتعلقة بالعنف الاسري.

وقالت السويدان في تصريح صحافي ان المؤتمر خرج بعدة توصيات منها ان تولي المؤسسات المعنية في الدول اهمية لإصدار التشريعات الخاصة للطفل ووضعها مجال التطبيق ومراجعة التشريعات بصورة دورية، والحرص على اعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة لحماية الأطفال ضد العنف وفقا للمستجدات الامنية الحديثة، مشددة على ضرورة اشراك الاطفال واليافعين في اعداد برامج خاصة للوقاية من العنف ضد الاطفال، والتوسع في برامج الوقاية من العنف ضد الاطفال على المستوى الوطني بهدف التقليل منه، مشيرة الى ان المؤتمر تضمن العديد من اوراق العمل من جميع دول العالم عن سوء معاملة الاطفال والعنف الأسري.