في مبادرة نحو مجتمع كويتي آمن، تقيم إدارة الأنشطة الرياضية الطلابية بالتعاون مع فريق انجاز الجامعي للعمل التطوعي ندوة «العنف بين الشباب.. الدوافع وسبل الوقاية والعلاج» وذلك تحت رعاية عميد شؤون الطلبة د.علي سيف النامي وذلك يوم الاثنين المقبل على مسرح كلية الحقوق الحرم الجامعي بالشويخ من الساعة 12 – 2 م.

ويحاضر في الندوة العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا من البروفيسور سامي عبدالله الدريعي وسيناقش البروفيسور الدريعي دوافع وأسباب ظاهرة العنف والعوامل الذاتية والأسرية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للعنف، كما سيتطرق إلى التعريف بأساليب العنف وتأهيل المعنفين وضحايا العنف.

ويحاضر في الندوة أيضا أستاذ الإدارة العامة والسلوك التنظيمي واستشاري تنمية الموارد البشرية د.عباس أحمد الطراح إذ سيتناول محور دور التشريعات في تهذيب سلوك الطلبة وضرورة التوعية للطلبة بالنتائج المترتبة على العنف ومستقبلهم الأكاديمي.

ويحاضر في الندوة أيضا رئيس فريق إنجاز الجامعي للعمل التطوعي الأستاذ عبد الهادي المتروك ويتناول مفهوم الوقاية من خلال العمل التطوعي والجماعي دور النشاط الطلابي في شغل وقت الفراغ وما ينشده العمل التطوعي.