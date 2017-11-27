آلاء خليفة

نظم نادي التقنية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» يوما ترفيهيا بعنوان «sapphire» تضمن عروضا متنوعة، ومنها عرض الدراجات الهوائية لفريق «Spark Family» وعرضا للفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس من فرقة «Kajukenbo».



بالإضافة الى عرض السيارات الرياضية من قبل فريق «Kuwait Mopar club» كما شارك محترفون في الرسم ثلاثي الأبعاد من فريق «DMC wall» في عرض لوحاتهم في الحرم الجامعي.

وأكدت رئيسة نادي التقنية بجامعة الخليج، منيرة العجمي أهمية تقديم كل ما يفيد الطلبة ويجذب اهتماماتهم، لذلك تمت استضافة تلك العروض التي حرصت على المشاركة في هذا اليوم الترفيهي لهذا العام، بالإضافة الى مشاركة النادي الموسيقي في جامعة الخليج، الذي وبدوره قام بعرض موسيقي أبهر الحضور بتنوع ما قدم من مقطوعات موسيقية مميزة.



هذا وقد نال اليوم الترفيهي اعجاب الجميع وخصوصا توقيته المناسب في أجواء الطقس الجميلة.

وختمت رئيسة نادي التقنية العجمي قائلة «نحن نحرص على تقديم المزيد من الأنشطة التي تنعكس بشكل إيجابي على الطلبة بشكل خاص، وعلى الجامعة بشكل عام، ونعدكم بالعمل على المزيد من التطورات والنجاحات التي تلبي تطلعاتنا وتطلعات الطلبة، آملين أن نكون دائما في مستوى توقعات الجميع».