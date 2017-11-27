من منطلق المسؤولية الاجتماعية وحرص الكلية الأسترالية في الكويت على خلق بيئة راعية لطلبتها وموظفيها ومساهمتها في بناء مجتمع صحي، وتحت شعار «الكلية الأسترالية في الكويت تهتم لأمرك»، قامت إدارة الأمن لدى الكلية تحت اشراف مدير أمن اول نبيل فرج بتنظيم محاضرة توعوية عن المخدرات وأضرارها على الأفراد والمجتمع وطرق مكافحتها، بهدف تعريف طلاب وموظفي الكلية بآثارها السلبية حيث تم التحدث عن أنواع وأخطار المخدرات وعواقبها الاجتماعية والقانونية.

وقد شاركت وزارة الداخلية هذه الحلقة النقاشية ممثلة بالنقيب محمد مناور المطيري، الذي استعرض أنواع المخدرات وآثارها على المتعاطي وآلية وزارة الداخلية في الحد من انتشارها.



كما تفضلت استشارية الطب النفسي د.هيا المطيري بإلقاء شرح مطول وواف للتعريف بالإدمان وسلوكيات المدمن العدائية على المحيطين به ومعاناة المدمن خلال فترة علاجه الطويلة.

بينما تطرقت المحامية فاطمة القناعي ـ من مكتب عبدالعزيز بن ناجي للاستشارات القانونية ـ إلى جرائم حيازة المخدرات والتعاطي والبيع والشراء في قانون الجزاء الكويتي مشيرة الى تجريم مستخدميها ومن معهم.

وأخيرا ساهم الدكتور النفسي د.جاسم حاجيه - مدير أول - مركز الدعم الطلابي والخريجين لدى الكلية الأسترالية في الكويت بنقاش شيق موضحا وناصحا طلبة الكليات والجامعات بالابتعاد عن تعاطي المخدرات لتأثيرها المدمر على المدمن وعائلته وتحصيله الدراسي وذلك من منطلق خبرته في مساهمته بالاستشارات النفسية لطلبة الجامعات.

وفي ختام المحاضرة تم الرد على استفسارات وأسئلة الحضور ومن ثم تكريم الضيوف المتحدثين على مشاركتهم الفعالة في هذه المحاضرة.