عبدالعزيز الفضلي

أقام نادي مناظرات المدارس المرحلة الثانية من تصفيات بطولة جاسم الخرافي الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية وهي المرحلة الخاصة بفئة البنات.

وشهدت هذه المرحلة مشاركة واسعة من مدارس البنات الثانوية وصلت إلى 30 فريقا من مختلف المناطق التعليمية شملت التعليم العام، والتعليم الديني، وفصول الموهبة، ومدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة، المدرسة المستضيفة لتصفيات البطولة هذا العام، وقال وكيل التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في تصريح صحافي على هامش حفل ختام المرحلة إن بطولة جاسم الخرافي الثانية لمناظرات المدارس شهدت تنافسا وتفانيا لدى الطلبة أثلج صدورنا وبعث فينا السرور والتفاؤل في مستقبل المناظرات ليس على مستوى المدارس فحسب، بل على مستوى الكويت بشكل عام، مضيفا أن التصفيات أبرزت قدرات الطلبة على الحوار الإيجابي والنقد البناء وأفرزت مجموعة من أبائنا الطلبة قادرة على دفع عجلة التطور في أبناء والتنمية.

فيما جاءت كلمة نائب مدير عام مدرسة روض الصالحين المدرسة المستضيفة لتؤكد أهمية البطولة في بناء الطالب وتدعيم ثقته بنفسه وتعزيز قدراته على الحوار، معربا عن استعداده لاستضافة البطولة بشكل سنوي.

وكان نظام البطولة يقضي بتأهل أربعة فرق من مدارس البنات وأربع فرق من مدارس البنين إلى المرحلة النهائية ومواجهة كأس السوبر المقرر إقامتها ضمن احتفالات الوزارة في الأعياد الوطنية في فبراير المقبل.

وقد أسفرت التصفيات عن فوز 4 فرق هي ثانوية جمانة بنت أبي طالب في المركز الأول، وثانوية برقان للبنات في المركز الثاني، فيما احتلت مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة للموهوبات المركز الثالث، وكان المركز الرابع لثانوية الإسراء للبنات.