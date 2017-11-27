عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي على أهمية تكثيف ورش العمل التخصصية لتدريب العناصر التربوية وتأهيلها بما يتناسب مع تطويرها لتواكب الأساليب والمناهج التربوية الحديثة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العومي خلال افتتاحه صباح امس ملتقى اللغة الإنجليزية الأول على مسرح مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية للبنين، وأشار إلى أن الهدف الذي نسعى إليه هو تنمية قدرات معلمينا المهنية بما ينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعلم.

متمنيا في الوقت نفسه استثمار الكفاءات من الهيئة التعليمية بالشكل الأمثل بما ينمي المتعلم ويطور من قدراته التعليمية والمهارية.

من جانبها قالت الموجه الأول للغة الإنجليزية أمل الجيماز إن أهم ما يميز هذا الملتقى أن المدربين هم كوكبة من الموجهين والموجهات الذين حملوا على عاتقهم تدريب ما يقارب 297 معلما ومعلمة من المراحل التعليمية الثلاث من خلال تقديم اثنتي عشرة ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية، مشيرة إلى أنها ستركز على تدريب المعلمين على مواضيع متنوعة مثل التعرف على أحدث الأساليب التعليمية المتطورة وكذلك منهج الكفايات واستراتيجيات التعلم النشط وكيفية التعامل مع الكتاب المدرسي بطرق أكثر تشويقا وتفعيل التكنولوجيا في التعليم وفق المواقف التعليمية، لافتة الى أن ذلك سينعكس على المتعلم في إكسابه مجموعة من المهارات والمعارف والمبادئ والقيم فضلا عن القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.