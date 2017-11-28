عقد مجلس الأمناء بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د.سالم مرزوق الطحيح اجتماعه الدوري للعام الدراسي الحالي 2017/2018 وبحضور أعضاء المجلس ونائب الرئيس د.جاسم محمد عبدالسلام ورئيس الجامعة د.دونالد بيتس ود.نادر عبدالله الجلال ود.أنور أحمد الفزيع ود.فهد علي الزميع بالإضافة إلى د.جويل جلاسمن من جامعة ميزوري سانت لويس مباشرة من أميركا عن الطريق المكالمة المرئية.

واطلع المجلس على جدول الأعمال الذي تضمن العديد من المواضيع الداعمة لمسيرة الجامعة نحو الارتقاء والتطوير والتي تنتهجها في الفترة المقبلة، وبما يتوافق مع التطلعات المرغوب تحقيقها لتكون الجامعة دائما في طليعة الجامعات، والذي تحرص عليه ومنذ التأسيس وحتى الآن مما جعلها من الجامعات المميزة في المنطقة لمواكبتها قاعدة التطوير المستمرة وحصولها على أعلى الاعتمادات العالمية في مختلف تخصصاتها المتنوعة.

وأكد رئيس مجلس الأمناء د.سالم مرزوق الطحيح حرص المجلس في اجتماعه على أن تكون الجامعة منبرا متميزا للعلم والممارسات المهنية بما تقدمه من خبرات وبرامج تعليمية وقيم أخلاقية عالية لطلابها، وأن تكون بيئة جاذبة لهيئة التدريس والهيئة الإدارية ممن لهم خبرات ورصيد أكاديمي وإداري متميز يواكب مستويات الجامعات الرائدة، لكي يكون كل من طلبتها وأساتذتها والإداريين فيها على أعلى مستوى علمي ومهني يساعد في التنمية المستدامة في الكويت.