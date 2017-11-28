عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار أن تجربة تطبيق مشروع الاستثمار في المقاصف المدرسية سيتم العمل فيها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن هناك 24 مدرسة ثانوية ومتوسطة سيتم تنفيذ التجربة فيها بمختلف المناطق التعليمية.

جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع التشاوري للجنة المشتركة بين وزارة التربية والقطاع الخاص (المشروعات الصغيرة) بشأن مشروع استغلال المقاصف المدرسية عن طريق المشروعات الصغيرة بحضور مديري المدارس والتي سيتم فيها تطبيق تجربة المشاريع.

وأوضح النجار انه تقدم لمشاريع المقاصف المدرسية 194 شركة وتمت الموافقة على 15 منها استوفت الشروط التي وضعتها اللجنة، لافتا إلى انه سيتم توقيع العقود معها، وفي حال نجاح التجربة سيتم التوسع فيها من خلال المدارس الأخرى.

وذكر النجار أن الشركة تستغل المكان مقابل دفع 600 فلس عن كل طالب ومعلم في المدرسة للصندوق المدرسي بشكل شهري، مشيرا إلى أن 100 فلس منها تحول للمنطقة التعليمية.

من جانبه، قال مدير إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج إعادة الهيكلة فارس العنزي انه في إطار خصخصة بعض الخدمات تم التوجه لخصخصة المقاصف المدرسية، مشيرا إلى أنها عملية إدارية بحتة لفتح المجال أمام المشاريع الشبابية.

وأضاف العنزي أن أسعار الأطعمة ستكون محددة والوجبات صحية، لافتا الى انه تمت دراسة المشروع من جميع جوانبه والرقابة على ما يباع في المقصف بشكل يومي.

هذا، وتجاوبت اللجنة المختصة بتطبيق مشروع المقاصف المدرسية مع المقترح الذي تقدم به مدير ثانوية عروة بن الزبير، ماجد السالم بالنظر بعين العطف على الطلبة من الأسر المتعففة خاصة أننا في بلد الإنسانية، وأكدت اللجنة انه سيتم التنسيق مع الشركات المتعاقد معها لوضع أسعار مناسبة لهؤلاء الطلبة، موضحة أن 10% ستكون للحالات الإنسانية وهي عبارة عن كوبونات تسلم للإدارة المدرسية لتوزيعها على طلبة الأسر المتعففة، كما ترى الإدارة المدرسية.