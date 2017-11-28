قدم عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت د.عبدالله الصميعي محاضرة بعنوان «إدارة وتخطيط الموارد المائية في دولة الكويت»، وذلك في إطار الأسبوع الثقافي الذي يقيمه المعهد العالي للطاقة بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة والإعلام خلال الفترة من 22 وحتى 28 نوفمبر الجاري.

تناولت المحاضرة مقدمة عن علم مصادر المياه بصفة عامة ومصادر المياه في الكويت بصفة خاصة، وآلية إدارة وتشغيل المصادر المائية في الكويت، كما أكد د. الصميعي خلال المحاضرة على ضرورة البحث عن طرق بديلة منخفضة الكلفة للحصول على الاحتياجات المائية، حيث تعتبر الكويت من الدول القلائل في العالم التي لا يوجد بها مصادر مياه سطحية (بحيرات أو انهار) مما يجعلها من بين أكثر دول العالم ندرة في المياه العذبة، كما تعاني الكويت بالاضافة الى ذلك من شح كبير في الأمطار مما يفاقم مشكلة ندرة المياه العذبة فيها، على الرغم من وجود مخزون كبير للمياه الجوفية إلا أن هذا المخزون يحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة نسبيا، فضلا عن الكلفة العالية لتحلية مياه البحار، مما يجعل هناك حاجة ملحة للعمل على تخطيط استراتيجي بعيد الأمد لتأمين حاجة البلاد من المياه العذبة، خاصة أن الكويت من أكثر دول العالم استهلاكا للمياه قياسا بعدد السكان بمعدل 550 لترا للفرد يوميا.

كما استعرض د. الصميعي خلال محاضرته التطبيقات الهندسية لمشاريع المياه في الكويت، حيث تعمل حكومة الكويت على إدارة مواردها المائية من خلال عدة جهات (الكهرباء والماء والأشغال والبيئة ومعهد الأبحاث)، ذاكرا عددا من المشاريع التي قامت بها الدولة مؤخرا ومنها محطة الزور الشمالية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه في الدولة، وبناء خزانات مياه تحت الارض لتخزين المياه في حال توقف العمل في محطات التحلية لأي سبب من الأسباب.