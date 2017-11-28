أعرب رئيس اللجنة الاجتماعية في رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسين القلاف عن أمنياته أن تكون المهمة الأولى لمدير عام الهيئة القادم هي تعزيز الولاء لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة التي أسسها الآباء لتزويد سوق العمل بالطبقة الوسطى التي تجيد العمل المهني باحترافية.

وأضاف القلاف أنه يتوجب على المدير العام الجديد للهيئة ان يجعل من الهيئة بيئة جاذبة لأعضاء هيئة التدريب والتدريس وكل منتسبي الهيئة من إداريين وطلبة، وتطبيق القانون واللوائح والنظم على الجميع بمسطرة واحدة لتحقيق مبدأ العدل والمساواة والارتقاء بهذا الصرح التعليمي الكبير الذي نعتز به.

وأشار إلى أنه من المعيب أن تختفي المناسبات الاجتماعية التي تجمع جميع العاملين بالتطبيقي، ومن المهم أن يلتقي عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريب والإداريين والطلبة في أجواء أسرية خارج أسوار الهيئة، فما المانع أن تجمع إدارة الهيئة كل منتسبيها في حفل تعارف سنوي يتبادلون فيه أطراف الحديث ويتبادلون المعلومات وينقلون من خلاله همومهم ومشاكلهم إلى القياديين بالهيئة ليشعروا باهتمام الإدارة بهم ومن ثم يشعرون بالولاء بتلك المؤسسة التعليمية التي ينتمون اليها.

وقال القلاف أن الرابطة تفتح ابوابها أمام الجميع للتعاون والعمل من أجل الاصلاح وضبط جودة التعليم وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وسد العجز الذي تعانيه الهيئة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وتصحيح مسار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعودة إلى الحرفية والمهنية وتعزيز توجه الدولة بالاتجاه إلى المشاريع الصغيرة، مؤكدا أن الهيئة لن تنهض إلا بجناحيها التدريس والتدريب ومن خلال العمل المشترك والبناء، موضحا أن غياب الوصف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريب بالكليات تسبب في العديد من المشاكل والتداخل، وقد آن الأوان أن تكون المحبة والزمالة والتعاون والاحترام المتبادل هي العلاقة التي تربط أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من أجل خدمة التعليم وأبنائنا الطلبة والكويت الحبيبة.