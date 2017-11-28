الكندري: هدفنا تنفيذ برامج تدريبية منتهية بالتدريب لصالح القطاع الخاص

الأنصاري: المعهد يمتلك تسهيلات تدريبية متميزة

بخطوة جادة من المعهد العالي للاتصالات والملاحة نحو فتح قنوات اتصال مع جهات سوق العمل الخاص، استقبل المعهد وفدا من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وذلك للاطلاع على الإمكانيات والتسهيلات التدريبية المتوافرة في المعهد، بالإضافة إلى بحث مدى تنفيذ برامج تدريبية منتهية بالتوظيف لصالح جهات بالقطاع الخاص.

وحول هذا الخصوص أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة الكابتن منذر الكندري أن هذه الزيارة ستكون نقطة انطلاقة حقيقية نحو القطاع الخاص والذي سيكون له دور كبير في تحقيق متطلبات الخطة الإنمائية.

وأشار الكندري إلى أن الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في المعهد تفوق ما هو متوافر في العديد من المعاهد والكليات على مستوى الكويت والعالم.

ما جعل المعهد يطمح إلى تنفيذ برامج تدريبية منتهية بالتوظيف لصالح القطاع الخاص.

وأوضح الكندري أن المعهد يعتبر الرافد الوحيد على مستوى الكويت في توفير برامج تدريبية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الملاحة بشقيها البحري والجوي.

كما أن المعهد يعتبر مميزا في البرامج التي يوفرها في مجال علوم وهندسة الكمبيوتر والاتصالات.

وأوضح الكندري أن جميع العاملين في المعهد يؤمنون بأهمية المعهد ودوره في تحقيق متطلبات الخطط الإنمائية الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا بهذا الخصوص أن النقل البحري والجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الحاسب الآلي جميعها تخصصات تمثل عصب حياة أي مجتمع.

وأثني الكندري على دور العاملين في برامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وبشأن ما يقدمونه من خدمات ستسهم حقا في إعادة هيكلة القوى العاملة بما يتفق مع متطلبات الخطة الإنمائية ودور القطاع الخاص في تلك الخطة.

وفي ختام تصريحه شكر الكندري الوفد الزائر وموافقتهم على اتخاذ خطوات جادة نحو توافر تعاون ثلاثي ما بين البرامج والمعهد واحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص من أجل تنفيذ برنامج تدريبي منته بالتوظيف لصالح 30 متدربا ومتدربة ليتم بعد ذلك تقييم التجربة ومن ثم زيادة عدد البرامج تدريجيا.

وبعد انتهاء الجولة بالمعهد اطلع الوفد على البرامج التدريبية المتوافرة بالمعهد وآلية تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية بما في ذلك عملية استحداث وتطوير البرامج التدريبية.

بدورها، أكدت إيمان الأنصاري، مديرة تنمية القوى العاملة أن المعهد يعتبر من العلامات البارزة في مجال التدريب على مستوى الكويت، مشيدة بما يمتلكه المعهد من إمكانيات وتسهيلات قادرة بالفعل على توفير مخرجات فنية متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الخاص.

بدورها، أكدت نادرة الحمود، مديرة التوظيف بالجهاز أن ما لمسته من جهود جبارة للمعهد في سبيل توفير عمالة فنية مدربة يجعلنا لا نتردد في فتح آفاق العمل لمتدربي ومتدربات المعهد.