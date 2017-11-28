عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيتها العمومية العادية عن الدورة النقابية 2015/2017 وناقشت خلالها التقريرين الإداري والمالي، وأقيمت العمومية بحضور كل أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة إضافة لعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وقد كان لافتا الأجواء الأخوية الراقية التي تخللت انعقاد الجمعية العمومية.

وقد افتتح فعاليات الجمعية العمومية رئيس الهيئة الإدارية د.مبارك عبدالله الذروة بتوجيه شكره للجموع الأكاديمية التي منحت ثقتها للهيئة الإدارية لتمثيلها على مدار عامين كاملين سعت الرابطة خلالهما لبذل قصارى جهودها لتحقيق طموحات وآمال أعضاء هيئة التدريس، وأمد أن الهيئة الإدارية تمكنت وبفضل من الله من تحقيق عدة إنجازات إلا أن الوقت والأجواء السياسية بالكويت لم يسعفها لإنجاز كل القضايا التي سعت لتحقيقها.

وأوضح د.الذروة أن الرابطة وبفضل الله ثم بفضل دعم زملائها أعضاء هيئة التدريس حققت جملة انجازات كان ابرزها لقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، بتاريخ 15/12/2015 لدعم مستحقات الأساتذة وسرعة صرفها وكان لتوجيهاته، حفظه الله، أثر كبير في سرعة صرف المستحقات، كما كان للرابطة دور بارز ومشهود في إلغاء قرار اللجنة التنفيذية بالهيئة المتعلق بتقليص مكافأة الفصل الصيفي من 2 إلى 1.5، حيث تم تنظيم مهرجان خطابي تحت عنوان «لن نخذلكم» وأثمر المهرجان تراجع الهيئة عن قرارها، وحرصت الرابطة على دعم مرسوم قانون جامعة جابر وأن يكون ملف التطبيقي ملفا مهما من ملفات التنمية في الكويت، وأثمرت جهود الرابطة موافقة مجلس إدارة الهيئة على فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، ولأول مرة في تاريخ الرابطة تشارك في لجان الهيئة مثل لجنة الشؤون العلمية، وكذلك لأول مرة تشارك الرابطة في لجنة الميزانية بمجلس الأمة، وبجهود الرابطة وافق مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 27/1/2016 على الاعتماد التكميلي بقيمة 10 ملايين دينار لميزانية الهيئة، وكانت للرابطة تحركات كثيرة بعدة اتجاهات لدعم ميزانية الهيئة بما يضمن حصول الأساتذة على مستحقاتهم دون أي تأخير، وتم إنجاز ملف ترقيات الأساتذة الذين وافق مجلس إدارة الهيئة على ترقياتهم والتي كانت متأخرة بمكتب وزير التربية السابق.

ووجه د.الذروة رسالة لزملائه الذين سيتشرفون بثقة زملائهم ويتولون مقاعد الرابطة في دورتها المقبلة بضرورة الحرص على تمثيل الرابطة بلجان الهيئة كلجنة الشؤون العلمية وألا يفرطوا في هذا الإنجاز الكبير، موضحا أن الرابطة سعت لتكون ممثلة بمجلس إدارة الهيئة إلا أن هذا المطلب قوبل بالرفض وأهاب بزملائه لاستكمال المسيرة، وتمنى لهم السداد والتوفيق في خدمة زملائهم والذود عن مصالحهم.

هذا، وقد تم طرح التقرير الإداري للتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية فحاز موافقتهم ومن ثم تم مناقشة التقرير المالي وطرحه للتصويت وحاز ايضا موافقة الحضور.