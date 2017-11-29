استقبل مكتب العلاقات العامة ومكتب التوجيه والإرشاد بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة إدارة الإرشاد الأكاديمي مجموعة من طالبات ثانوية الرابية- بنات بهدف اطلاع الطالبات على التخصصات العلمية المتاحة في الكلية وتشجيعهم وتعريفهم على طبيعة الدراسة الجامعية وشروط القبول، ودعم مشاركاتهم في المسابقات العلمية سواء التي تنظمها جامعة الكويت أو وزارة التربية.

وخلال اللــقاء تحدثت م.ليلي العامر وقدمت شــرحا تفصــيليا عن طريـقة الالتحاق بكلية الهندسة والبترول وشروط القبول وعن الأقسام العلمية الموجودة بالكلية ومستقبل عمل الخريج.. بالإضافة الى فتح مجال الاستفسارات والتساؤلات من الطالبات.

كما قامت الطالبات بجــولة في مرافق الكلية وأبرزها مختبرات النانو تكنولوجي والتعرف على محتوياته وأحدث الأجهزة العلمية والتقنيات المستخدمة.