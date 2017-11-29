فاز طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM بالمركز الأول في مسابقة أفضل تصميم هندسي، التي نظمتها «جنرال الكتريك» في مركز جي اي للتكنولوجيا على مدى يومين.

وقد شارك في المسابقة سبعة فرق من أربع جامعات حيث تفوقت AUM على فرق من جامعة الكويت، الجامعة الأميركية في الكويت AUK، والكلية الأسترالية في الكويت ACK.

وعمل الطلاب في اليوم الأول على تصميم مشاريع بأدوات محدودة وبسيطة تساعد على توليد أكبر قدر من الطاقة، فنجح فريق AUM المؤلف من الطلاب بتول رزق الله، محمد علي الصايغ، محمد بعلبكي، وفاطمة عبدالعزيز في إثبات جدارتهم في الجانب التطبيقي الهندسي.

وتخلل اليوم الثاني عرض الطلاب لمشاريعهم على لجنة تحكيم ضمت أساتذة من الجامعات المشاركة وخبراء متخصصين من الشركة.

وأثبت طلاب AUM، الذين تميزوا بعملهم الجماعي بالرغم من اختلاف اختصاصاتهم في مجال الهندسة، كفاءتهم ومهاراتهم في تصور وتطبيق النموذج وتحقيق مستوى عال من الأداء ليتميزوا عن باقي النماذج المقدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتميز فيها طلاب الهندسة في AUM في مسابقات محلية وعالمية، فقد سبق أن حققوا المركز الأول في تحدي الروبوتات العالمي 2017 في الصين من بين 1976 متسابقا من 26 بلدا مختلفا منها اليابان، والنمسا، والصين، والمكسيك، وروسيا، وپولندا وكوريا. وقد فازوا أيضا بجائزة أفضل بحث تطبيقي في مجال علوم الهندسة الحيوية الذكية في مسابقة BioSMART 2017 التي أقيمت في باريس، وحققوا كذلك المركز الأولى في تحدي الروبوتات 2017 في المؤتمر الهندسي IEEE لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المسابقات والمؤتمرات.

هذا، وتؤكد AUM من خلال إشراك طلابها في مسابقات وفعاليات محلية وعالمية على التزامها ببناء ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية متخصصة تحتضن المبادرات الطالبية، وذلك بهدف تنشئة جيل قادر على تقديم إنجازات في مجال العلوم والتكنولوجيا.