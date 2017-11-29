عبدالعزيز الفضلي

زف وكيل التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد بشرى لأمناء المكتبات في المدارس بإقرار كادرهم قريبا بعد الوصول الى مراحله الأخيرة بالتنسيق مع اللجنة التعليمية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المقصيد خلال حضوره الحفل الختامي للملتقى التدريبي الأول لأخصائي المعلومات والذي نظمته جمعية المكتبات بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، وذلك على مسرح روضة ابن حزم.

وأوضح المقصيد انه تم رفع مذكرة لديوان الخدمة المدنية لإقرار الكادر لأمناء المكتبات والتقنيات التربوية والتواجيه في الخدمة الاجتماعية والنفسية، مشيرا الى اننا رفعنا لهم المبررات والأسباب التي تؤهلهم للحصول على الكادر خاصة انهم يستحقون ويكون لهم ذلك دافع قوي لبذل المزيد من الجهد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات د.عبدالعزيز السويط اننا نهدف من هذا الملتقى الى تدريب ١٠٠٠ أمين مكتبة على أحدث الطرق والأساليب من خلال تقديم دورات تدريبيه لهم متخصصة في علم المكتبات والمعلومات بمشاركة وتقديم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية الأساسية.