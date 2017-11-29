عبدالعزيز الفضلي

اكد مدير إدارة الأنشطة التربوية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ورئيس فريق «شركاء» محمد العجمي أن منطقة مبارك الكبير التعليمية لا تدخر أي جهد من أجل خدمة الميدان التربوي وفق رؤية واضحة وأهداف مرسومة، وإيمانا منها بأهمية الإعلام ودوره المهم في تأثيره على المتعلمين حرصنا على أن نكون مبادرين في تقديم القيم المستمدة من تعاليم ديننا وعادات المجتمع وأخلاقياته من خلال استثمار القنوات الإعلامية المتاحة في المنطقة التعليمية ومدارسها.

وخلال اللقاء الذي عقدة العجمي مع المنسقين الإعلاميين لـ «شركاء» بالمدارس ورياض الأطفال بين العجمي ضرورة الالتزام بعدم نشر الوسائط الإلكترونية المملوكة فكريا لأي جهة دون موافقتهم وأن ترتبط الوسائط المنشورة والتغريدات بأهداف وزارة التربية ورسالتها والتثبت من أي معلومات قبل نشرها والتحقق من مصدرها وعدم نشر صور شخصية للطلاب أو الطالبات أو العاملين بالدراسة ورياض الأطفال دون موافقتهم وعدم الإشارة لأي مواقع شخصية أو تجارية تحت أي مبرر.

وبين العجمي أن هناك ورش ستقدم للمنسقين الإعلاميين في المنطقة التعليمية مستمرة من أجل تطوير الأداء على مختلف البرامج والتي تساهم في إثراء المحتوى الإلكتروني التربوي.