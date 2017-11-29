عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير عام منطقة مبارك الكبير منسق عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للارتقاء بالأداء التعليمي المتميز منصور الديحاني أن فرق الجائزة انتهت من تسلم الأعمال المشاركة في فئات الجائزة التي بلغت 15 عملا مشاركا من أصل 20 متقدما، وذلك بعد خضوع الأعمال للجان تحكيم محلية وخارجية بمشاركة محكمين من دولة الإمارات الشقيقة.

وقال الديحاني في تصريح صحافي ان لجنة التنسيق في جائزة حمدان تستعد لإرسال المشاركات التي اجتازت إلى دبي للدخول في المنافسة النهائية، متوقعا حصول أبناء الكويت على عدد من الجوائز التي تعكس حرصهم على رفع اسم الكويت ووزارة التربية في هذا المحفل الدولي التعليمي المهم والذي تعد المشاركة فيه بحد ذاته فوز واكتساب خبرة.

وقال الديحاني ان فريق الإدارة المدرسية انتهى من تحكيم 8 أعمال خلال هذه الدورة وتم ترشيح 4 أعمال موزعين كالآتي: مدرستان للبنين وهما: عروة ابن الزبير الثانوية وعيسى اللوغاني المتوسطة. ومدرستان للبنات وهما: ام مبشر الثانوية والرتقه الثانوية.

كما انتهى فريق المعلم المتميز من تحكيم 12عملا وتم ترشيح 7 أعمال موزعين كالآتي: 4 معلمات متميزات: انتصار بندر العجمي ونورة سعد الحميدي وهبة عبدالعزيز سالمين وسارة احمد سيد فاضل.

وفي فئة المعلم المتميز تم ترشيح المعلم عبدالله مساعد الصانع. وفي فئة المعلم فائق التميز تم ترشيح المعلم نواف المطيري والمعلمة وضحه العجمي. أما فريق الطالب فقد تم تحكيم 20 عملا وتم ترشيح 6 أعمال موزعين كالآتي: 4 طالبات وهم: دانية العاملي وآية الزامل وآية محمد خالد وحوراء طارق، وطالبان وهما: خالد الكوح وعبدالله الأشوك.