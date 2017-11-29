عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن وجود أكثر من 360 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بمدارس وزارة التربية، والذي يعد الجزء الأكبر بالمجتمع الكويتي. مضيفا أننا نحرص دائما من خلال شراكاتنا المجتمعية وخاصة مع الهيئة العامة للشباب ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة على تكريس جهود بناء جيل واع ومثقف وخاصة في جوانب التواصل الاجتماعي ومدى خطورتها على أبنائنا في المجتمع الكويتي، وهذا ينعكس على أبنائنا الطلبة بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت صباح امس تحت رعاية الهيئة العامة للشباب بعنوان «أين نحن من واقعنا؟» بالمكتبة الوطنية بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ود.عبدالرحمن الأحمد من جامعة الكويت بإشراف مدير المكتب التنفيذي لبرنامج «مثمر» الوطني رشا الفارس.

وأكد المقصيد حرص الوزارة على السعي دائما الى غرس الجوانب الإيجابية لدى أبنائنا الطلبة ابتداء من رياض الأطفال الى المرحلة الثانوية بوضع سلسلة من البرامج والعديد من الندوات التثقيفية للطلبة والطالبات، حيث تأتي هذه الفكرة بعد الاستشارات لدى المختصين في هذا الشأن من جامعة الكويت والهيئات الاخرى للأخذ برأيهم لوضع جدول وبرنامج زمني لتثقيف أبنائنا الطلبة، لافتا الى تنظيم مؤتمر وطني تربوي كبير الشهر القادم، وأيضا في شهر فبراير من العام القادم.