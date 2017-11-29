عبدالله الراكان

أعلنت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن موعد إعلان أسماء المقبولين في التطبيقي للفصل الدراسي الثاني 2017/٢٠١٨ سيكون منتصف ديسمبر المقبل، لافتة إلى ان عمادة القبول والتسجيل في الهيئة أغلقت باب استقبال طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد في التطبيقي للفصل الدراسي الثاني بـ 9349 متقدما عبر الموقع الإلكتروني بينهم 7137 كويتيا و2213 غير كويتي، مشيرة إلى أن عدد الطلبات مكتملة التسجيل يصل إلى 8489 طلبا.

وأضافت المصادر لـ «الأنباء» أنه جار الفرز والتدقيق على ملفات المتقدمين من غير أي تعديل على ميزانية القبول والتي أعلن عنها مسبقا بـ7200 طالب وطالبة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأعداد المتقدمة تشمل مختلف الفئات سواء كانوا كويتيين او غير كويتيين، لافتة إلى أن أولوية القبول للطلبة الكويتيين وفق الشروط الموضوعة والميزانية المرصودة من قبل اللجنة العليا للقبول.

وأوضحت المصادر أن عمليات الفرز والتدقيق للملفات المتقدمة ستقلل الأعداد المتقدمة للتطبيقي خاصة من فئات غير الكويتيين، مشيرة الى أن القبول لأعلى نسبة في معدلات شهادات الثانوية العامة.

وذكرت المصادر أن نسبة قبول فئة غير الكويتيين في التطبيقي تقدر بـ 5% من اجمالي الكويتيين المقبولين، مبينة أن الطاقة الاستيعابية للفصل الدراسي الثاني تبلغ نحو 7200 طالب وطالبة.