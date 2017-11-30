عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد عن استكمال جميع الاستعدادات لاختبارات الفترة الدراسية الأولى في مختلف المراحل التعليمية بالمنطقة من خلال تجهيز المطبعة السرية بالتعاون مراقبة الامتحانات والشؤون التعليمية في المنطقة والإدارات المدرسية التي تعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوحمد للصحافيين خلال حضوره صباح أمس افتتاح معرض الحاسوب الذي أقيم في ثانوية الفروانية للبنات بحضور عدد من مسؤولي ومديري المدارس الثانوية بالمنطقة تحت شعار «شباب كليك»، موضحا أن ما تضمنه المعرض من مشاريع طلابية يثلج الصدر ودليل واضح على تميز بناتنا الطالبات.

من جانبها قالت مديرة ثانوية الفروانية سهام السهيل إن من اهم أهداف المؤسسات التعليمية المتمثلة في مدارسنا هو الاهتمام بالطاقات الشبابية وتنمية وصقل المواهب الطلابية مشددة على ضرورة استثمار تلك الطاقات في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية خاصة وان المتعلم هو المحور الأساسي في التعليم.

وبينت أن المعرض من إعداد طالبات المدرسة وقسم الحاسوب وبإشراف التوجيه الفني للحاسوب، مشيرة إلى أن المعرض ضم 20 مشروعا طلابيا يخدم العملية التعليمية والتربوية، معربة عن بالغ شكرها تقديرها لكل من ساهم وشارك بإنجاح هذا المعرض التربوي الهادف.