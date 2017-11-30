عبدالعزيز الفضلي

في بادرة طيبة لخدمة المراجعين، قال مدير الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني إيمانا بأهمية احتياجات ومتطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) وسعيا من المنطقة لتذليل الصعوبات التي تحول بينهم وبين إنجاز معاملاتهم ونتيجة للتعاون المستمر بين المنطقة التعليمية مع محافظ مبارك الكبير الفريق أول أحمد عبد اللطيف الرجيب من خلال شراكه فاعلة تم عقد لقاء لبحث مستجدات التعاون بين المنطقة التعليمية والمحافظة تم خلالها طرح عدة مشاريع تهدف لخدمة أبناء المحافظة، خصوصا ما يتعلق بخدمة شريحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذي نوليهم كل اهتمام، لذا تم طرح فكرة توفير سيارة خاصة لهم لإنجاز معاملاتهم سواء عن طريق توصيلهم للمنطقة لمن لا يستطيع في حال تتطلب معاملته حضوره الشخصي، وفي حال لا تتطلب المعاملة حضوره يتم إرسالها على عنوانه ومقر سكنه عبر آليه تسليم محدده.

هذا وقد عبر الديحاني عن شكره لمحافظ مبارك الكبير على الدعم والجهود التي يبذلها لخدمة أهالي المناطق التابعة للمحافظة ورصد كل ما يحتاجونه.