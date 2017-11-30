الروضان: نتطلع للوصول إلى مراحل متقدمة من التعاون والاندماج بين القطاعين العام والخاص

أقام قسم تدريب الهيئات والمؤسسات لدى الكلية الأسترالية منتدى «يبدأ مستقبل الكويت بثقافة مؤسسية مستدامة» والذي عقد على مسرح الكلية بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، وقد نشأت فكرة هذا المنتدى من الرؤية الجديدة لخطة الكويت 2035 ومن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية ومن الدور الكبير الذي يلعبه الشباب من الذكور والإناث في تحقيق التنمية المستدامة كما ورد في الخطة الإنمائية الوطنية الكويتية لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي أساسي في المنطقة.

وتحرص الكلية الأسترالية منذ إنشائها على تحقيق الريادة في استثمار العنصر البشري والنهوض بمستويات التعليم والتدريب وبناء وتنمية قدرات الأجيال القادمة لخلق مستقبل أكثر ازدهارا،.

وشهد المنتدى حضور العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، في مقدمتها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ومؤسسة مبادرة النوير للإيجابية والناشرة ورئيسة هيئة تحرير دار لولوه للنشر والإنتاج الفني، وعضو المجلس الاستشاري لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والكاتبة في جريدة القبس الشيخة انتصار سالم العلي، وخبير التعليم والتطوير د.عقل كايروز، وصاحبة الأعمال دانة واينر، بالإضافة لمجموعة من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعيين العام والخاص.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو، أعرب الوزير خالد الروضان عن تطلعه للوصول إلى مراحل متقدمة من التعاون والإندماج بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، ولما يعود بالنفع على الكويت والمساهمة في دفع عملية التنمية ضمن خطة الدولة الإنمائية.

من جانبها، أكدت الشيخة انتصار سالم العلي أهمية خلق بيئة أكثر إيجابية تكون قادرة على إحداث تغيير إيجابي بين الأفراد، وأضافت أن الخدمة المجتمعية تحتم علينا أن نقوم بواجبنا تجاه الموظفين وأن نتعامل معهم وكأنهم أبطال أو سفراء للشركة وأن نرتقي بهم للارتقاء بالشركة وأرباحها وكل ما يصاحبها.

وأعرب نائب الشريك المفوض – الشؤون الصناعية في الشركة الأم للكلية الأسترالية م.صقر الشرهان أن الكلية تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة تدريب تفاعلية ذات مواصفات عالمية، لتثمر مخرجات ذات كفاءات متميزة تتفق مع الرؤية المستقبلية للكويت.

بدوره، قال رئيس الكلية الأسترالية في الكويت د.عصام زعبلاوي ان الكلية تحرص على التأكيد على مفهوم التعلم مدى الحياة حيث تركز على المبادئ الخمسة الآتية، نتعلم لنعرف ونتعلم لنعمل ونتعلم لنكون ونتعلم لنتعايش مع أنفسنا ومع الآخرين ونتعلم لنتحول.

من ناحيته، قال كبير مديري إدارة تدريب الهيئات والمؤسسات لدى الكلية الأسترالية علي مبارك، إن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة التنمية عند جيل الشباب، وذلك لأننا مقبلون على خطط كبيرة ومهمة جدا، والدولة تحتاج لمصادر من أجل تطبيقها، وهذه المصادر تخرج إما من المدارس أو الجامعات أو ممن يحاول التطوير من نفسه لمواكبة هذه الخطط.