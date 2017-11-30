آلاء خليفة

تمكنت قائمة طلبة الهندسة من تحقيق الفوز في نهائي بطولة الكويت المفتوحة للمناظرات باللغة العربية للعام الجامعي 2017/2018 وحلت بالمركز الأول على مستوى الكويت فيما حلت قائمة الوسط في المركز الثاني.

واكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري أن دوري المناظرات في جامعة الكويت ساهم في تأصيل الخبرات لدى المدربين والمسؤولين والقائمين على هذا العمل عاما تلو الآخر وكذلك طلبتنا، مؤكدا حرص الجامعة على إعداد الطالب تعليميا وصقل مواهبة وإظهار قدراته وبناء شخصية متكاملة، مبينا ان المناظرات تصقل الشخصية وتعزز الثقة بالنفس من خلال طرح مواضيع ساخنة على الساحة.

جاء ذلك في كلمة للانصاري على هامش نهائي بطولة الكويت المفتوحة للمناظرات باللغة العربية للعام الجامعي 2017/2018 والتي اقيمت يوم امس على مسرح الجامعة في الشويخ تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الشباب، معربا عن فخره بطلبة جامعة الكويت ليس فقط في هذه المناظرة انما في جميع دوري المناظرات في الكليات، لافتا إلى أن طلبة جامعة الكويت مبدعون في كل المجالات.

بدوره، أعرب رئيس اللجنة العليا للبطولة د.ثقل العجمي عن سعادته بقيام عمادة شؤون الطلبة بتنظيم بطولة جامعة الكويت المفتوحة للمناظرات باللغة العربية

وتابع أن هذه البطولة تميزت بقيام كل طالب من الشباب العربي بمؤسسات التعليم العالي باختيار الفريق الذي يشارك فيه دون التقيد بكلية او جامعة معينة ولم تكن تلك النسخة الأولى بالجامعة فقط بل كانت النسخة الأولى التي يتم تنظيمها بالكويت.

وأشار إلى المنافسة النهائية كانت بين فريق طلبة الهندسة قائمة (الهندسة) من جهة والذي يمثله كل من راشد الحسيني ومعتصم الفرا ومهدي الشحيمة، وفريق طالبات الحقوق (الوسط) والذي مثله هيا المطيري وياسمين المنير وغيداء الجمل، وبعد مناورات حوارية في عدة جولات حول الموضوع الذي اختارته اللجنة وهو «يعتقد هذا المجلس أن وضع بصمة على المسؤولين لن يؤثر على الجودة الوظيفية» وانتهت لجنة التحكيم إلى فوز قائمة الهندسة على قائمة الوسط التي حلت في المركز الثاني بين القوائم المشاركة.