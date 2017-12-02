أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فارس المطيري أن الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للرابطة عقدت أولى اجتماعاتها مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 بحضور جميع الأعضاء المنتخبين وترأس الاجتماع د.وليد العوضي بدعوة من الفائزين في الانتخابات، موضحا أنه تم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية للرابطة.

وأشار د.المطيري إلى أن د. وليد العوضي وبعد توزيع منصب الرئيس تقدم باستقالته رسميا للهيئة الإدارية وتم استدعاء المرشح الاحتياط الأول بكلية الدراسات التكنولوجية م. فواز الرشيدي للانضمام لعضوية الرابطة.

وبين د. المطيري أن توزيع المناصب الإدارية جاء بانتخاب د.سليمان السويط رئيسا للهيئة الإدارية بأغلبية الأصوات، وتزكية كل من م.فواز الرشيدي نائبا للرئيس، د.فارس المطيري أمينا للسر، د.يوسف العنزي أمينا للصندوق، وبعضوية كل من د.أحمد الهيفي، د.فارس العجمي، م.رعد الصالح.

وقال د.المطيري إن توزيع المناصب الإدارية جاء في أجواء أخوية بين الحضور، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة تثمن لجميع زملائها أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم لعضوية الرابطة، وقال إن هناك توافقا بين جميع الاعضاء للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات وتطلعات الهيئة التدريسية التي منحتهم ثقتها، وتقديم أفضل خدمات لهم والدفاع عن كل قضاياهم الأكاديمية والنهوض بالهيئة بشكل عام.