سأبدأ بتشكيل مجلس استشاري يتكون من سيدات من مختلف دول العالم لرسم إستراتيجية العمل القادمة

د.مايكل لوفج: اختيار المكيمي اعتمد على خبرتها الأكاديمية والتنفيذية وجودة وغزارة إنتاجها البحثي والمعرفي



اختارت جامعة كاليفورنيا لوس انجيليس الأميركية (يو.سي.ال.اي) أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي رئيسا تنفيذيا لمبادرة (المرأة في القيادة والحكومة).

وأعربت المكيمي في تصريح لـ «كونا» أمس عن اعتزازها بهذا الاختيار مشيرة إلى انه «انجاز دولي يحسب لرصيد الكويت في دعم التنمية البشرية».

وأكدت انها فرصة مهمة للكويت من اجل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية الكبيرة التي تحظى بها الجامعات الأميركية، مبينة ان (يو.سي.ال.اي) تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية التي نجحت في تدريب النساء من كبار القياديات في الإدارة والأعمال.

وأوضحت ان طبيعة هذه المبادرة «دولية» مشيرة إلى أنها ستبدأ بتشكيل مجلس استشاري تتألف عضويته من سيدات من مختلف دول العالم من اجل رسم استراتيجية العمل القادمة ومنها عقد مؤتمرات دولية وورش عمل.

وأفادت بأن هذه المبادرة جاءت بفعل الخبرات المهمة التي تتمتع بها الجامعة في هذا المجال والتي سوف تطبق عالميا على المستوى السياسي والحكومي والقيادي.

ورأت المكيمي أن هذه المبادرة جاءت بالوقت المناسب للكويت ولاسيما بعد مرور نحو عشر سنوات على اقرار الحقوق السياسية في البلاد حيث اصبح من اللازم الاطلاع على الخبرات الدولية في تمكين المرأة وتطوير أدائها.

واعتبرت أن ذلك يعد من صميم أهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها الكويت والتي انطلقت في عام 2015 وتستمر لغاية عام 2030، متمنية تفاعل القطاعات المعنية بها محليا واقليميا ودوليا حتى تتمكن من تحقيق رسالتها.

من جانبه، قال رئيس قسم تنمية الدراسات الدولية في (يو.سي.ال.أي) د.مايكل لوفج إن اختيار المكيمي التي شغلت سابقا منصب الوكيل المساعد بوزارة الإعلام جاء بناء على رغبة الجامعة في تفعيل تلك المبادرة النسائية من قبل سيدات لهن خبرة في الميدان الأكاديمي والحكومي للمساهمة في تطوير عمل المرأة في الحكومة.

وأضاف لوفج في بيان صحافي للجامعة ان المبادرة تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة سياسيا وفق أسس علمية لكي يتم التعرف على طبيعة المعوقات والمحفزات لأداء المرأة المتميز في الحكومة والقيادة على المستوى الدولي.

وشدد على أن اختيار المكيمي يأتي بناء على خبرتها الأكاديمية والتنفيذية التي تمتاز بها ولجودة وغزارة إنتاجها البحثي والمعرفي وتفاعلها مع الجسد الأكاديمي في جامعة (يو.سي.ال.اي) من خلال الأبحاث والدراسات السياسية والمجتمعية لاسيما المتعلقة بالمرأة والمشاركة السياســـــية والتحولات الديموقراطية.

وأفاد بأن مبادرة المرأة في القيادة والحكومة هي مبادرة دولية تتفاعل معها كل القيادات النسائية العالمية من اجل تبادل الخبرات واقامة شبكة من العلاقات المعرفية لتحسين الأداء في القيادة والإدارة والتبادل المعرفي.

وقال إن جامعة (يو.سي.ال.اي) تسعى إلى استقطاب افضل الكفاءات النسائية الأكاديمية، مبينا أن المكيمي ركزت في أبحاثها على دراسة القضايا التي تؤثر على تنمية القيادة وتطوير مهارات النساء القياديات في العمل الحكومي.

وتعتبر جامعة (يو.سي.أل.أي) جامعة بحثية أميركية عامة تقع في (وست وود) في لوس انجيليس بولاية كاليفورنيا وأنشأت عام 1919 ويبلغ عدد طلابها نحو 38 ألفا منهم حوالي 27 ألفا في برامج البكالوريوس و11 ألفا في برامج الدراسات العليا