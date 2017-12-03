عبدالعزيز الفضلي
شدد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط في وزارة التربية د.خالد الرشيد على ان الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية التعليم الإلكترونية بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس لاسيما بعدما قطعت الوزارة شوطا كبيرا ولامست نتائج إيجابية في المشاريع الإلكترونية كمشروع السبورة الذكية التفاعلية والبوابات التعليمية التي تعمل المناطق التعليمية على تعميمها حاليا على مدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية.
وأشار الرشيد في تصريح للصحافيين الى ان وزارة التربية عملت خلال الفترة الماضية على تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من المعلمين على استخدام «التابلت»، مبينا أن المشروع أظهر نتائج إيجابية وتعمل الوزارة حاليا على تطوير استخدامه للاستفادة منه.
وأضاف الرشيد ان وزارة التربية تدرس حاليا إدخال مشروع «التابلت» على المراحل المبكرة من التعليم والتي تشمل مرحلتي «رياض الأطفال» والابتدائي بالتوازي مع تطبيق البرنامج المتكامل لتطوير التعليم التابع للبنك الدولي لتماشي الجانبين مع بعضهما بعضا.
ولفت الرشيد الى ان الدراسات الحديثة أثبتت ان تطبيق «التابلت» على المراحل المبكرة من التعليم توفر الوقت والجهد على المعلم والطالب وتدعم عملية تفاعل ولي الأمر مع الإداريين والمعلمين، كما هو معمول به في المدارس الخاصة، اضافة الى التعرف على الواجبات المنزلية ومهام الطالب وامكانية استخدام المعلم للجهاز من منزله.
وأشار الرشيد الى ان وزارة التربية لا تعتزم العودة عن التعليم الإلكتروني وإلغاء «التابلت»، مبينا في الوقت ذاته ان توقيع عقود جديدة لشراء أجهزة «تابلت» يعتمد على الميزانيات المستقبلية المرصودة واستراتيجية وطريقة التطبيق على المراحل التعليمية التي تقررها وزارة التربية.