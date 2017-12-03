عبدالعزيز الفضلي

شدد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط في وزارة التربية د.خالد الرشيد على ان الوز­ارة ماضية في تنفيذ استراتيجية التعليم الإلكترونية بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس لاسيما بعدما قطعت الوزارة شوطا كبيرا ولامست نتائج إيجابية في المش­اريع الإلكترونية كمش­روع السبورة الذكية التفاعلية والبوابات التعليمية التي تعمل المناطق التعليمية على تعميمها حاليا على مدارس المرحلتين المتو­سطة والابتدائية.

وأشار الرشيد في تصريح للصحافيين الى ان وزارة التربية عملت خلال الفترة الماضية على تدريب وتأه­يل أعداد كبيرة من ­المعلمين على استخدام «التابلت»، مبينا أن المشروع أظهر نتائج إيجابية وتعمل الوزارة حاليا على تطوير استخدامه للاستفادة منه.

وأضاف الرشيد ان وزارة التربية تدرس حاليا إدخال مشروع «التابلت» على المراحل المبكرة من التعليم والتي تشمل مرحلتي «رياض الأط­فال» والابتدائي بالتوازي مع تطبيق البرنامج المتكامل لتطوير التعليم التابع للبنك الدولي لتماشي الجانبين مع بعضهما بعضا.

ولفت الرشيد الى ان الدراسات الحديثة أثبتت ان تطبيق «التابلت» على المراحل المبكرة من التعليم توفر الوقت والجهد على المعلم والطالب وتدعم عملية تفاعل ولي الأمر مع الإداريين والمعلمين، كما هو معمول به في المدارس الخاصة، اضافة الى التعرف على الواجبات المنزلية ومهام الطالب وامكانية استخدام المعلم للجهاز من منزله.

وأشار الرشيد الى ان وزارة التربية لا تعتزم العودة عن التعليم الإلكتروني وإلغاء «التابلت»، مبينا في الوقت ذاته ان توقيع عقود جديدة لشراء أجهزة «تابلت» يعتمد على الميز­انيات المستقبلية الم­رصودة واستراتيجية وط­ريقة التطبيق على الم­راحل التعليمية التي تقررها وزارة التربية.