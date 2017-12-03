استقبل نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط د.عادل الحسينان بمكتبه مدير مدرسة الورش التعليمية ـ بنين عبدالرحمن خريبط ومجموعة من طلاب المدرسة، حيث قدم الطلاب شعار الجامعة على شكل لوحة من الشمع من إعداد الطلاب.

وبهذه المناسبة، أشاد د.الحسينان بالدور الذي تقوم به المدرسة واهتمامها بإشراك الشباب في المجتمع، خاصة أن للمدرسة دورا أساسيا في تأهيل هذه الفئة من الطلبة لتقوم بدور فاعل وإيجابي في سبيل خدمة المجتمع والاعتماد على النفس في كسب الرزق، مما يتيح لهم الاستقلالية في حياتهم العملية. كما نقل د.الحسينان تحياته وإشادته بالجهود التي تقوم بها المدرسة في تنشئة هذه الشريحة من الشباب.

من جهته، أعرب مدير مدرسة الورش التعليمية عبدالرحمن خريبط عن شكره وامتنانه لجامعة الكويت على الاستقبال، مشيرا إلى أن المدرسة تهدف إلى إشراك الطلبة مع المجتمع من خلال الأعمال التي يقومون بها إذ تبلورت الفكرة مع مرور 51 عاما على إنشاء جامعة الكويت، وقام الطلبة بعمل فكرة شعار الجامعة بواسطة الشمع، كما انها تعتبر رسالة يود الطلاب إيصالها والمشاركة في الأنشطة بشكل عام.