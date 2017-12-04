نظم نادي القراءة في كلية بوكسهل الكويت حلقة نقاشية مع الكاتب الكويتي سعد البدر، حيث ناقشت عضوات النادي كتابه «ثم هوى» وتطرقن مع الكاتب للعديد من القضايا الاجتماعية والنفسية المهمة.

كما استضاف النادي أيضا في في لقاء آخر الكاتب الروائي عبدالوهاب السيد الرفاعي وهو من أوائل الكُتاب الكويتيين وربما الخليجيين الذين كتبوا في عالم ما وراء الطبيعة وروايات أدب الخيال العلمي وأدب الرعب، حيث ناقشت عضوات النادي مجموعة من رواياته التي قرأنها كروايات متحف الأرواح، قصص لا يسمحون لي بنشرها، حالات نادرة وغيرها من رواياته الشائقة.

إن رسالة نادي القراءة في كلية بوكسهل هي نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب بين طالبات الكلية، وذلك لبناء جيل واع ومثقف، بالإضافة الى تعليم الطالبات مهارات إدارة الحوار خلال النقاشات.



كما يعمل نادي القراءة على تدريب الأعضاء على مهارات التلخيص والإلقاء والقراءة السريعة.



ويذكر أن كلية بوكسهل الكويت تسعى دائما لاستضافة محاضرين متخصصين في مجالات مختلفة بهدف إثراء الجانب العملي لدى الطالبات من خلال الاحتكاك والتفاعل مع خبرات لها تجارب عملية ثرية وهي السباقة دائما في مجال المبادرة لتأهيل الخريجات وتوثيق العلاقات بينها وبين جهات العمل بما يدعم التنمية في الكويت.