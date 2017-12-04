عبدالعزيز الفضلي

شدد الوكيل المساعد للتعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة على ان وزارة التربية وفي إطار اهتمامها بالطلبة المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على زيادة مقاعد الطلبة من ذوي الإعاقة في الجامعة من خلال تنسيق واجتماعات مستمرة بين وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ومسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت بهذا الخصوص.

وأشار الحويلة، في تصريح أدلى به للصحافيين خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي اقيم بمدرسة الرجاء المتوسط والثانوي بنين، إلى وجود تنسيق بين وزارة التربية وجامعة الكويت لزيادة أعداد المقاعد لطلابنا من ذوي الإعاقة.

وأكد ان وزارة التربية تسعى لفتح مجالات وتخصصات أوسع للطلبة ذوي الإعاقة، موضحا ان الإدارة تحرص على الاهتمام بالمخرجات التعليمية في مدارس التربية الخاصة والتنسيق قائم ومستمر لإيجاد فرص تعليمية أفضل للطلاب.

وبخصوص زيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام المقبل، أشار الحويلة إلى ان هناك دراسة ولجنة مختصة بهذا الموضوع ولكن لا زيادة حتى الآن.

وبشأن تطوير المناهج أكد الحويلة انه تم تشكيل لجان لمراجعة المناهج في مدارس التربية الخاصة والهدف منها تطوير المناهج وان تكون منسجمة مع الواقع ومتطلبات العصر.

وعن افتتاح مدارس جديدة للتربية الخاصة قال الحويلة ان وزارة الأشغال أعلنت ان هناك مناقصة بهذا الشأن وسيتم تنفيذها حسب المتوقع في شهر 6 العام المقبل، ستطرح وستكون المدارس الجديدة في محافظتين الأحمدي والجهراء وسيكون مجمع مدارس.

وأوضح الحويلة ان الكويت حريصة كل الحرص على تقديم الخدمات المتنوعة والمتميزة والمختلفة لطلابنا من ذوي الإعاقة وهناك معاهدات دولية وتطبق من خلال تقديم قانون ذوي الإعاقة وهذا دليل على أن الكويت من الدول المهتمة بفئة ذوي الإعاقة وتقدم للفئة جميع متطلباتها واحتياجاتها التي تقوم بدورها وأن تنسجم الفئة داخل المجتمع الكويتي.

احتفال «المعرفة النموذجية»

وعلى صعيد متصل، نظمت مدرسة المعرفة النموذجية «احتياجات خاصة» احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين بمجمع جت مول بمنطقة العقيلة، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وبحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة طلال الجري تضمن العديد من البرامج والفعاليات الهادفة التي تتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.