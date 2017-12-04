اختتمت كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت الملتقى الطلابي الثقافي الخامس بمحاضرة «ابدأ صح» حاضر فيها أحمد بوعركي، بالحرم الجامعي بالعديلية، وذلك بحضور عدد من موظفي وطلبة الكلية، وتناولت المحاضرة عدة محاور أساسية في حياة الإنسان ومن أبرزها محور «الذات» وهي البداية الصحيحة مع ذات الإنسان نفسه وطموحه الذي قد يغير حياته بالكامل.

بداية ذكر أحمد بوعركي أن البداية مع الذات تبدأ من خمس خطوات أساسية وباستطاعة الجميع أن يعمل بها وهي:

أولا: اتخاذ القرار الذاتي النابع من الشخص نفسه والبصمة الواضحة لديه، وذكر بوعركي أن هناك قرارين في حياة الإنسان وهما القرار العقلي ويعني الاقتناع بالفكرة أو الشيء المراد تحقيقه، والقرار القلبي والمقصود فيه النية أي الأعمال التي يريد أن يصل إليها الفرد من خلال القلب والنية.

ثانيا: التوكل على الله تعالى في جميع الأمور وعند اتخاذ القرار.

ثالثا: الأخذ بالأسباب نحو تحقيق الأهداف بهدف إفادة المجتمع مثلا أو تحقيق الدافع للوصول لتلك الأهداف.

رابعا: التخطيط لجميع الأسباب والمقصود بها الأهداف وتكون مكتوبة.

خامسا: التطبيق: التجربة أو التعديل من الأخطاء على أرض الواقع.

وذكر بوعركي أن البداية الصحيحة في حياة الإنسان تنطلق من وجود 3 عناصر وهي: (المهارات، والعلم، والمجال في الحياة كالتخصصات المختلفة).

وفي الختام تم تكريم المحاضر على جهوده المبذولة في هذه المحاضرة.