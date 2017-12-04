أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فارس المطيري أن الهيئة الإدارية للرابطة عقدت اجتماعا مساء يوم السبت الماضي، وتم خلالها الموافقة على تشكيل اللجان العاملة بالرابطة وهي: اللجنة الثقافية والإعلامية، اللجنة الاجتماعية، اللجنة الفنية، لجنة التدريب والتطوير، ولجنة المرأة.

ودعا د.المطيري زملاءه أعضاء هيئة التدريس إلى التفاعل والمشاركة في عضوية لجان الرابطة، لافتا إلى أنه على الراغبين في المشاركة المبادرة بالتسجيل الذي سيكون متاحا حتى نهاية دوام الخميس 7 الجاري من خلال الحضور لمقر الرابطة بالعديلية أو الاتصال على مكتبها صباحا ومساء.