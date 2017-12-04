قال أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم ان التعليم في الكويت لم يجد الاهتمام المطلوب وكان الأجدر ان يكون في أعلى سلم من مهام التنمية.

وأضاف الحضرم في تصريح ان المتابع للوضع الأكاديمي سيكتشف ان التعليم يعاني ومازال مريضا بسبب عدم الاهتمام به، وما يؤكد حقيقة الإهمال الفراغ الإداري الذي يعطل العمل ويربكه في مختلف المؤسسات التعليمية.

وبين من ابرز الأمثلة التي تدل على إهمال التعليم التأخر في تعيين أمين عام جامعة الكويت، لاسيما أن الجامعة مليئة بالكفاءات الإدارية والمنصب شاغر لأكثر من عام، إضافة إلى التأخر في الإعلان عن تعيين نائبين لمدير عام التطبيقي وهما شاغران منذ ما يزيد على عامين والمناصب ذاتها تعمل بالتكليف، وأخيرا منصب مدير التطبيقي الذي انتهت مدته منذ شهرين، مشددا على ضرورة حسمها فورا للابتعاد عن التدخلات والمساومات السياسية.

وأضاف الحضرم: ان مؤسساتنا التعليمية ضخمة بالمسؤوليات ولا تتحمل أي فراغ إداري، حيث سيعود ذلك على المؤسسة بالتردي والإهمال، مطالبا الحكومة ومجلس الوزراء بالانتهاء من سد هذه المناصب بصورة سريعة.