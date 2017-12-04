شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر القيادة الطلابية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر «تقدم»، بوفد برئاسة عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي ود.قيس مجيد و6 من الطلبة الذين تم ترشيحهم من قبل الكليات والمعاهد.

في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي جاء تحت عنوان «انجاز تنمية قيادة» اكد رئيس جامعة قطر د.حسن الدرهم السعي الى توفير فرصة للتواصل مع الطلبة من مختلف الجامعات والكليات وتعزيز الحوار البناء حول اهمية تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة.

وهدف المؤتمر الذي نظمته جامعة قطر الى خلق بيئة ديناميكية تفاعلية تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة في مجال القيادة وتمكين الشباب على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

وتضمن برنامج المؤتمر العديد من الفعاليات والورش وعرض التجارب الطلابية الناجحة، حيث قدم ورش العمل مدربون من ذوي الخبرة في مجال القيادة، كما تم عرض قصص نجاح ملهمة لشخصيات قيادية من قطر والخليج. هذا وقد قام أعضاء الوفد بتقديم أربع ورش في القيادة، والعمل الجماعي.

ويعد المؤتمر الذي استمر يومين منصة لاكتشاف القادة وصقل مواهبهم في مجال القيادة وإكسابهم معارف جديدة.