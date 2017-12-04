أقام المعهد الصناعي ـ الشويخ التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة بعنوان «خلك واعي» حاضر فيها من إدارة التنمية الأسرية التابعة لوزارة الوقاف والشؤون الإسلامية د.يوسف أمين.

خلال المحاضرة تحدث د.أمين عن كيفية تقييم الإنسان لنفسه من شهادة أو مظهر أو فكر، حيث ان قيمة الإنسان لنفسه تتجلى بما قدمه للآخرين، فهناك من يتذكر بالخير حتى بعد الممات لما قدم من قيم رسخت في الذاكرة، كما تطرق إلى احدى المشاكل التي تواجه الشباب وهي انتشار المخدرات وكيفية العلاج والتخلص منها والفرق بين الأدوية المخدرة التي تكون للألم سواء لمرض أو للإدمان.