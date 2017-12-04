اختتمت بطولة المدير العام الثالثة لكرة القدم صالات التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم وبرعاية من بنك الخليج، والتي أقيمت بكلية الدراسات التجارية - بنين بمشاركة جميع الكليات والمعاهد وفريق المنح الحكومية، وبحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.عدنان العلي وعميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي ومساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الرياضية د.عبيد الشمري ومستشار عميد شؤون الطلبة د.سلمان حاجي ومن العمادة رئيس قسم المنح الحكومية والإسكان الطلابي أ.علي حاجي. ‏

وبدأت مباريات دور الأربعة بمباراة بين المعهد العالي للاتصالات والملاحة والمعهد العالي للطاقة وانتهت بفوز ‏المعهد العالي للاتصالات والملاحة 4-2، واقيمت المباراة الثانية بين كلية ‏الدراسات التجارية وكلية التربية الأساسية وانتهت بفوز كلية الدراسات التجارية 4-2 بالركلات الترجيحية بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي.

وأقيمت المباراة ‏النهائية بين كلية الدراسات ‏التجارية ‏ومعهد العالي للاتصالات والملاحة وانتهت بفوز كلية الدراسات التجارية بنتيجة 4-2. ‏

وفي نهاية اللقاء، قام د.عدنان العلي ورافقه د.حسين المكيمي وممثلو بنك الخليج يعقوب النكاس مدير المبيعات وعبدالعزيز بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وعلى هامش البطولة، اقيمت ‏مباراة استعراضية بين فريق عمادة شؤون الطلبة وفريق اتحاد الطلبة وانتهت المباراة بفوز فريق عمادة شؤون الطلبة بنتيجة 3-2.