شاركت جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM في «قمة المعرفة 2017» في دورتها الرابعة في دبي والتي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت شعار «المعرفة والثورة الصناعية الرابعة».

حضر القمة من جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM الطالبة المتخرجة نور الحبيب التي قامت بعرض مشروعها الذي يحمل عنوان «تطبيق الواقع الافتراضي للتجارب العلمية» - (Virtual Reality Application for Practical Learning Experiments).

وتهدف «قمة المعرفة 2017» إلى تقديم منصة معرفية عالمية شاملة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه صناعة ونشر المعرفة، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب وطرح الحلول لمواجهة التحديات.

وتحرص جامعة الشرق الأوسط الأميركية على توفير الوسائل والإمكانات والطاقات في مجالات البحث والابتكار وتنشيط الإنتاج الفكري من خلال دمج واستحداث تخصصات تهدف إلى تعزيز الإبداع والمواكبة لمتطلبات التحول نحو الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتدخل مشاركة AUM في مثل هذه الفعاليات الثقافية والعلمية في صلب المنهج التعليمي التي تتبعه الجامعة من أجل تنمية مستوى المعرفة لدى أساتذتها وطلابها من خلال مواكبة تطور المجتمعات وكيفية العمل من أجل مجتمع أفضل، وإيمانا منها بأن مستقبل الاقتصادات العالمية يعتمد على تسليح الأجيال المستقبلية بالمعرفة وإمدادهم بالخبرات التقنية اللازمة حول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

واستضافت القمة 105 متحدثين من 23 دولة من نخبة من الخبراء والأكاديميين والرواد المعنيين بنشر المعرفة في المنطقة العربية والعالم، إلى جانب صناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة بارزة من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية.