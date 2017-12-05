الحمود: أُعلن الدفعة الثانية عشرة خريجي الجامعة بمختلف تخصصاتهم

المطيري: المجتمع الكويتي أصبح يتقبل فكرة التعليم المدمج

لينا المقدساوي: في حياة كل منا أيام مشهودة تبقى في الذاكرة ويأتي يوم التخرج الأسعد بينها





احتفلت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت بتخريج 1126 طالبا وطالبة من الدفعة الثانية عشرة للعام الجامعي 2016/2017 بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ورئيس الجامعة د. موضي الحمود ومدير الجامعة د. نايف إبجاد المطيري ونواب رئيس الجامعة ومساعدي مدير الجامعة والشيوخ والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وضيوف الجامعة.

استهل مدير الجامعة د. نايف إبجاد المطيري كلمته مرحبا بالضيوف الكرام مؤكدا أنه في هذا اليوم تحصد كوكبة جديدة ثمرة اجتهادها ومثابرتها طوال سنوات مضت فهنيئا لهم ولأهاليهم فرحة اليوم متمنين لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطننا العزيز تحت راية أميرنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وأخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد

وأضاف د.المطيري أنه ينبغي أن نشير الى أن فلسفة الجامعة العربية المفتوحة منذ وجه بتأسيسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الأمناء، قائمة على اتاحة فرص التعليم العالي في العالم العربي لكل راغب فيه وقادر عليه دون أية عوائق زمنية أو مكانية ودون تمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو الجنسية، وذلك باستعمال تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة، والتعلم الذاتي بالاضافة الى التفاعل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتعميق المعارف والخبرات.

وذكر د.المطيري أن الجامعة أصبحت تتبوأ المكانة اللائقة بها بين الجامعات الخاصة الزميلة في الكويت بل أصبح المجتمع الكويتي يتقبل فكرة التعليم المدمج الذي تتبعه الجامعة وسيلة للتعليم الجامعي حيث تستخدم الجامعة أحدث وسائل التعليم الالكتروني وأفضل المناهج العالمية المستمدة من الجامعة المفتوحة في بريطانيا والتي هي محل تطوير دائم من الجامعة الزميلة مشيرا أن الجامعة في طور تجديد الشراكة الأكاديمية الفاعلة مع الجامعة الزميلة ولمدة خمس سنوات قادمة تتطلع الآن بتفاؤل كبير مبني على ثقتنا العالية بخريجينا ومناهجنا وكادرنا الأكاديمي المميز نتطلع ونعمل بجد نحو الاعتماد على كوادرنا وخبراتنا الاكاديمية والتي تم ويتم الاستثمار فيها من قبل الجامعة بصورة مستمرة نسعى لتحقيق رسالة الجامعة لتكون بيت التعلم العربي.

بينما القت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة لينا المقدساوي والحاصلة على معدل 3.96 قائلة يسرنا نحن خريجي وخريجات الدفعة الثانية عشرة من الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت للعام الجامعي ألفين وستة عشر وألفين وسبعة عشر أن نقف بين أيديكم الليلة، ونحن على أبواب التخرج وقد حصدنا ثمار سنوات مضت من الجد والاجتهاد، محملة بذكريات ستبقى عالقة في قلوب الجميع، كنا ومازلنا أسرة واحدة نستظل بظلال العلم، نفترش الأخوة بساطا، نكافح من أجل رفعة الجامعة العربية المفتوحة، هذا الصرح العلمي الشامخ.

وأشارت المقدساوي الى أن في حياة كل منا أياما مشهودة تبقى في الذاكرة لا يمحوها الزمن، ويأتي يوم التخرج الأسعد بين تلك الأيام، تظل ذكراه مصاحبة لرحلة الحياة، ونقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق، يسعدني أن أشارككم هذا اليوم، فرحة حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلناه في سبيل العلم والتعلم لافتة أن للنجاح والتميز قصصا سطرها الإبداع ونسج خيوطها كل متفوق ومتفوقة محملة بالأمنيات التي حملتهم وحملوها في رحلة مليئة بالعناء والصبر لتجني العزائم جهدها، ويقطف الزارع ثماره.

وأضافت حقا إنها لمناسبة بهيجة، ويوم سرور وفرح لا تسألني في هذا اليوم الجميل عن مشاعر الخريجين، قد تتلعثم الكلمات، وتتسابق الأحرف في وصف البهجة والسرور، ناهيك عن فخر الآباء وفرح الأمهات والأزواج والأبناء والبنات لذا نحمد الله عز وجل على توفيقنا لما وصلنا إليه، ونتوجه بالشكر الجزيل، وطيب العرفان لآبائنا على الرعاية والعناية، والتوجيه وحسن التربية، أجزل الله لهم المثوبة والأجر، وجزاهم عنا خير الجزاء ولا ننسى أولئك الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية البناء والإعداد، إنهم اساتذتنا، ولهم نقول: منحتمونا العلم والثقة... فلكم منا حق الشكر والعرفان والشكر موصول لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا الحفل وفق الله الجميع لما فيه خير بلادهم وخير هذا البلد المعطاء في ظل قيادته الحكيمة.

وكان ختامها مسك مع رئيس الجامعة العربية المفتوحة د.موضي عبدالعزيز الحمود التي بصفتها أعلنت رسميا طلبة الدفعة الثانية عشرة خريجين رسميين بعد إكمال متطلبات التخرج من إدارة الجامعة ومن مجلس الجامعات الخاصة في الكويت قائلة: بصفتي رئيس الجامعة العربية المفتوحة أعتمد هؤلاء الطلاب خريجي من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت حيث قرر مجلس الجامعة وبناء على التوصيات الصادرة من العمادات في مختلف التخصصات منحكم درجة البكالوريوس بعد انتهاء كافة متطلبات التخرج.