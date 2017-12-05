أصدرت وزارة التربية قرارا بشأن تسمية وافتتاح مدرسة ابتدائية للبنات في قطعة 6 بمدينة جابر الأحمد والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية باسم «مدرسة سهلة بنت سهيل بن عمرو الابتدائية بنات» وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017 /2018، وتتولى منطقة العاصمة التعليمية تعديل نشرة التسجيل والقبول على ضوء هذا القرار وكذلك العمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما أصدرت قرارا بشأن تسمية وافتتاح مدرسة ابتدائية للبنات، في قطاع B بمدينة صباح الأحمد السكنية والتابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية باسم «مدرسة جميلة بنت ثابت الابتدائية بنات» وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017/ 2018، وتتولى منطقة الأحمدي التعليمية تعديل نشرة التسجيل والقبول على ضوء هذا القرار وكذلك العمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.