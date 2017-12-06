لا وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة فوق القانون البيئي ومزيد من المفتشين قريباً لضمان انتشار أوسع

دارين العلي

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة تقوم بدورها في فحص مياه الشرب في جميع المدارس حرصا على صحة الطلبة، مشددا على أنه ستتم محاسبة المدرسة التي يتم رصد فلاتر غير نظيفة في خزانات المياه الخاصة بها، كما ستتم محاسبة وزارة التربية لعدم الحرص على توفير مياه نظيفة للطلبة. وقال في تصريح للصحافيين خلال زيارته ثانوية حمد الرجيب الصديقة للبيئة في منطقة كيفان بحضور الوزير السابق أحمد المليفي، إن فحص مياه الشرب في المدارس يتم من قبل عدة جهات، منها الهيئة التي تقوم بجولات مستمرة على المدارس، حيث تم رصد بعض الزيادة في نسبة الملوثات في بعض المدارس وتمت مخاطبة وزارة التربية التي تقوم حاليا بواجبها في حصر الأخطاء الموجودة، لافتا الى أن الهيئة ستقوم بدورها بالفحص الشامل على المدارس بعد تنظيف الفلاتر الموجودة في خزانات المياه التي تحتاج الى صيانة دورية وكشف دوري عليها وجدولة مواعيد الصيانة فيها وتغييرها في حال لزم الأمر. من ناحية أخرى، أكد الأحمد أنه لا أحد فوق القانون البيئي، مشددا على أن كل الجهات والمؤسسات سواسية أمام القانون، مشيرا الى أن قلة عدد المفتشين السبب في عدم انتشارهم كفاية لرصد المخالفات البيئية، لافتا الى ان الهيئة في طور تجهيز عدد أكبر منهم لنشرهم في مختلف الجهات ورصد المخالفات.

وحول عدم التزام بعض الوزارات بحظر التدخين أكد أنه تمت مخالفة بعض الوزارات على التدخين وقبول الصلح في عدد من المخالفات وتم ايراد مبالغ مادية كغرامات لهذه المخالفات، مؤكدا أن جميع الوزارات والهيئات سواسية أمام القانون البيئي ولن نقوم بغض النظر عن أي مخالفة في الشأن البيئي

وعن مشكلة مجارير الأمطار والتعديات عليها، قال إن الهيئة تقوم بحصرها ومخالفتها بالتعاون مع وزارة الأشغال وهذه المجارير منتشرة في جميع المناطق وبالتالي حصرها يحتاج الى وقت، مؤكدا أنه تمت مخالفة عدد من المجارير، والهيئة مستمرة في هذا الأمر لإيقاف ضررها البيئي وخصوصا على جون الكويت.

وحول الزيارة لثانوية حمد الرجيب، قال الأحمد إنها للاطلاع على الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها الطلاب في هذه المدرسة الصديقة للبيئة في توليد الكهرباء ذاتيا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحركية عبر العجلات شاكرا ادارة المدرسة على ما تقوم به لإرشاد الطلبة وقيادتهم الى العمل على هذه المشاريع. بدوره، ثمن مدير الثانوية فهد المضاحكة زيارة المعنيين للاطلاع على الانجازات التي حققتها المدرسة كمدرسة صديقة للبيئة.