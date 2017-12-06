أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) أمس عن ترشيح وقبول نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، د.صلاح الشرهان عضوية المجلس الاستشاري في المركز الدولي للممارسة والبحوث التربوية «ICERP» الذي تأسس مؤخرا في مايو 2017 بمركز فيستا للابتكار ومقره سان دييغو، كاليفورنيا، وسيشرف على إدارة مركز «ICERP» شركاء ثلاثة رئيسيين وهم جامعة كاليفورنيا كلية الدراسات العليا للتربية في سان دييغو، وبرنامج شراكة القوى العاملة في سان دييغو، ومقاطعة المدارس الموحدة في فيستا، حيث تتمتع جميعها بخبرات تعليمية تقارب 150 سنة.

وتمثل هذه الشراكة الثلاثية سابقة تاريخية، حيث إن هذه هي أول مبادرة بحثية من «UCSD GSE»، موجودة فعليا في حرم منطقة مدرسية، وستكون أول موقع فعلي في الجزء الشمالي من مقاطعة سان دييغو بالنسبة لبرنامج شراكة القوى العاملة في سان دييغو.

تعقيبا على ذلك، قال رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أ.د.دونالد بيتس: عندما يعرض على أحد أفراد أسرة الجامعة مثل هذا المنصب الاستشاري البارز، فإنني أستحضر الثروة المعرفية والخبرة العريقة التي يشرفنا أن تتواجد في جامعتنا، فمثل هذا المركز الجديد قائم على المعرفة، من المهم أن يسترشد بأفراد مختصين مثل د. الشرهان الذي من خلاله نفخر بإمكانية القول إن جامعتنا تساهم بشكل كبير في إنشاء مثل هذا المركز الدولي للممارسة والبحوث التربوية المبتكر والمتقدم علميا والمجهز للمساهمة بشكل محوري في مجال العلوم.

وبهدف تمكين المركز من تحقيق أهدافه، كانت قد وجهت دعوة الى د.صلاح الشرهان للانضمام ليكون عضوا في المجلس الاستشاري، والاستفادة من مهاراته القيادية في تعزيز فرص التعلم للطلاب في ظل استعدادهم لدخول سوق عمل تشتد فيه المنافسة والتعقيد.

في هذا الصدد، استند المجلس في اختياره إلى عملية ترشيح ضمت عددا من المعايير مثل المركز المهني للفرد والمساهمات السابقة في التعليم المبتكر وإمكانية المساهمة في المجلس من حيث إضافة منظور أوسع لتحقيق أهداف مهمته، وذلك عن طريق توجيه المركز نحو المجالات التي ينبغي له أن يركز عليها في الأبحاث، مما يزيد من ممارسات نشر المعرفة لحل القضايا المجتمعية على نطاق واسع. وسيبدأ المركز رسميا العمل في يناير 2018 مع إطلاق المجلس الاستشاري. من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، د. صلاح الشرهان: ينصب دوري على المساهمة في تكريس خبرة المجلس في نقل التعليم، والاستعداد الوظـيفي في المستقـبل، وتمثـيل وجهة نظر الشرق الأوسط، حيث أتطلع كذلك إلى تعزيز التعاون بين مركز «ICERP» وغيره من المؤسسات في الكويت والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن د.صلاح الشرهان حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة تصميم الأنظمة، مع التخصص في الذكاء الحسابي من جامعة واترلو في عام 2002، ولديه خبرة تدريسية واسعة في مجالات علوم الحاسب الآلي وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات الإدارية ومجالات نظام تبادل المعلومات، وقد درس طلبة المرحلتين الجامعية والدراسات العليا في العديد من المؤسسات مثل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الكويت، وجامعة واترلو، ومن بين أهم إنجازات الشرهان تطوير العديد من نماذج التعلم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، ومشاركته في وضع الخطط الإستراتيجية لمختلف القطاعات في الكويت مثل إستراتيجية التعلم الإلكتروني لوزارة التربية التي أدت إلى إدخال وتطبيق التعلم الإلكتروني في جميع مدارس الكويت.

المركز الدولي للبحوث التربوية

ويستند الهدف الرئيسي للمركز إلى إجراء أبحاث علمية عصبية ومعرفية في محيط المدرسة والمجتمع، بحيث يتم تقليص الفارق الزمني المعتاد بين البحث والنتائج المستندة إلى الـممارسة بـشـكل كبير، صمم المركز أيضا ليـكون بمنزلة مفترق طرق للشراكات العالمية التي تعزز التعاون الدولي والمعاييـر، سيـساهم المركز في «تقاطع الأفكار» بين الشركاء بحيث يمكن لآثار البحث أن تخدم التخصصات العلمية، والجاهزية الأكاديمية والمهنية، والانخراط الأسري والمجتمعي، والتفكير على نطاق المجتمع.