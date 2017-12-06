تعلن السفارة الأميركية عن فتح باب التسجيل للبرنامج العالمي للتبادل الجامعي «Global UGRAD» حتى 31 ديسمبر الجاري، ويوفر هذا البرنامج لمجموعة متنوعة من القادة الناشئين منحة دراسية لمدة فصل دراسي أكاديمي واحد في كلية أو جامعة أميركية، دون الحصول على شهادة أكاديمية في نهاية البرنامج، ويكون برعاية مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الاميركية.

وينخرط المشاركون في هذا البرنامج في العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والأكاديمية مع أفراد المجتمع الأميركي، فضلا عن تعزيز مهاراتهم المهنية، وسيتم تسجيل جميع المشاركين في دورات إلزامية من الدراسة والتدريب على المهارات الأكاديمية بدوام كامل، مع اختيار المواد من المناهج الدراسية القائمة في المؤسسة الأكاديمية الأميركية المضيفة.

شروط التقديم للبرنامج

٭ يجب على المتقدمين أن يكونوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة أكاديمية في البلد الذي يتقدمون منه للبرنامج، وعلى المتقدمين من الكويت أن يكونوا مقيدين بالدراسة فيها.

٭ سيتم منح المنحة الدراسية للطلاب المسجلين حاليا بدوام كامل في برنامج جامعي بدرجة البكالوريوس، على أن يكونوا قد أكملوا فصلا دراسيا واحدا من الدراسة على الأقل ومتبقٍ لهم فصل دراسي واحد على الأقل في الجامعة بوطنهم بعد ختام برنامج «UGRAD».

٭ يجب على المتقدمين إظهار إمكانيات القيادة من خلال العمل الأكاديمي والعمل الاجتماعي والأنشطة اللامنهجية.

٭ على المتقدمين إثبات إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة. سيطلب من مجموعة المتقدمين النهائيين إبراز نتائج امتحان التوفل «TOFEL» على أن تكون الأفضلية لمن له خبرة محدودة أو معدومة في الولايات المتحدة أو خارج بلدانهم الأصلية.

٭ أن يكون عمر المتقدم 18 سنة على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى ان المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة غير مؤهلين للبرنامج، وللتقديم للبرنامج يرجى زيارة الموقع: https://goo.gl/pTcXVJ أو حساب السفارة الأميركية لدى الكويت على الانستغرام: @USEmbassyQ8