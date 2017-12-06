عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في عددها الصادر يوم الاحد الماضي، أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم عن حصول الكويت على المركز الـ 47 من بين 50 دولة مشاركة في دراسة «بيرلز» الدولية للصف الرابع، وذلك في مستوى التعليم.

وقال المخيزيم في تصريح للصحافيين ان هذه النتيجة تبين تدني مستوى التحصيل لطلبتنا مقارنة بطلبة أغلب الدول المشاركة، وخاصة أن دراسة «بيرلز» الدولية تعتبر واحدة من أهم الدراسات عالميا في قياس مستوى التحصيل للطلبة بمهارة القراءة حسب معايير عالمية معتمدة، مستذكرا نتيجة الدراسة في دورتها السابقة عام 2011 والتي حصدت الكويت فيها المركز 46 من إجمالي 49 دولة مشاركة، علما بأنها شاركت بالصف السادس في ذلك الوقت بدلا من الرابع.

واضاف: بدأت الاستعدادات لتطبيق الدراسة منذ عام 2014 وتمثلت في المشاركة في إعداد أسئلة الاختبار ومراجعتها مع المنظمة الدولية، وهو ما انطبق أيضا على أسئلة الاستبيانات، والمشاركة في الدورات التدريبية لشرح المعايير التي يتم على أساسها تصحيح هذه الاختبارات، كما شاركت الكويت أيضا في اعتماد ادوات الاختبار بالشكل النهائي والاختبار التجريبي الذي شمل قرابة 21 مدرسة للصف الرابع في عام 2015، وتم تطبيق الدراسة لجميع الدول المشاركة في أبريل 2016، وهو ما تم إعلان نتائجه امس، علما بأن اختيار عينة المدارس والصفوف المشاركة بالدراسة يتم بشكل عشوائي من قبل المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي «IEA».

وذكر أن الدراسة قد ضمت ولأول مرة عينات من بعض الأنظمة التعليمية من مدارس التعليم الخاص ومنها الإنجليزية، الأميركية، الهندية، الباكستانية، ثنائية اللغة والعربية، حيث تم تطبيق الدراسة على 120 مدرسة حكومية و67 مدرسة خاصة للصف الرابع بإجمالي 4609 طلاب وطالبات.