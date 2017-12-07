المعهد هو أول جهة حكومية في الكويت تحصل على شهادة «آيزو 2015/9001» عبدالله الراكان

قال مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة الكابتن منذر الكندري إن المعهد حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة على مستوى الاعتماد الأكاديمي وتطوير البرامج والمناهج التي يقدمها، كما شهدت مخرجاته طفرة كبيرة في سبيل المعهد الدائم للاهتمام والارتقاء بها لضمان جودتها وتفوقها محليا وإقليميا، كاشفا عن تنفيذ نحو 96% من أهداف الخطة الاستراتيجية للعام السابق.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لإنجازات المعهد برعاية وحضور نائب مدير عام «التطبيقي» لشؤون التدريب م.طارق العميري، وحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية م.حجرف الحجرف وعدد من مديري الإدارات بالهيئة وأعضاء الهيئة التدريبية ورؤساء الأقسام.

وقال الكندري ان المعهد حقق خلال الفترة الأخيرة إنجازات عدة جعلت منه علامة بارزة وصرحا تدريبيا مميزا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأن إدارة المعهد قامت بوضع عدد من الأهداف خلال الفترة السابقة تتناول كل الجوانب التدريبية والتعليمية والأنشطة والفعاليات المهنية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الحصول على الاعتماد الاكاديمي لست برامج تدريبية من ABET، وكذلك الحصول على شهادة الجودة العالمية آيزو 2015/9001 كأول جهة حكومية بالكويت تحصل على هذه الشهادة، واعتماد برامج المراقبة الجوية بالمعهد من المنظمة العالمية للطيران المدني، واستحداث برنامجين تدريبين من ديوان الخدمة المدنية وتطوير برنامجين اخرين من خلال التعاون مع سوق العمل ممثلة بالادارة العامة للجمارك، كما تم ربط محاكيات المعهد بمحاكي غرفة المكائن البحرية بكلية التكنولوجيا على مسافة كيلومتر ونصف بواسطة الألياف الضوئية، وهذا في حد ذاته يعد انجازا يحدث لأول مرة بالهيئة، بالإضافة الى العديد من الأنشطة والفعاليات المهنية بالمعهد والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية.



واستمرارا لمسيرة الإنجازات المتميزة للمعهد، أشار الكندري إلى أن المعهد بصدد توقيع بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الذي سيدخل الكويت في القائمة البيضاء في إصدار شهادات بحرية على مستوى العالم، ولدينا عدد من الاعتمادات المؤسسية قريبا مع أكاديمية باريس ومع الجهاز الوطني لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ولدينا تطلعات كذلك لاستحداث 8 برامج تدريبية خلال العام المقبل، كما نعمل كذلك على توطيد التعاون مع جهات سوق العمل والنظر في احتياجاته المختلفة، وسنستمر خلال العام المقبل في توفير 4100 فرصة وظيفية تم تحديدها بدقة عبر جهات سوق العمل، ونعمل كذلك على توفير معامل محاكيات تتفق والرؤية المستقبلية للكويت 2035 بضمان التميز وتوفير برامج تدريبية ذات مواصفات عالمية داخل بيئة تدريب تفاعلية.

وقدم الكندري خالص الشكر والتقدير لتعاون عدد من الإدارات بالهيئة ويأتي في مقدمتها قطاع الشؤون الإدارية والمالية بقيادة نائب المدير العام م.حجرف الحجرف وكذلك مكتب العلاقات العامة والإعلام الذي أسهم في إبراز جهود المعهد إعلاميا وقام بتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نظمها ويحتضنها المعهد العالي للاتصالات والملاحة في أكثر من مناسبة، موصلا الشكر والعرفان الى كل أعضاء الهيئة التدريبية والعاملين بالمعهد لجهودهم التي حققت تلك الإنجازات التي نحتفل بها وأسهمت في الارتقاء والتطوير الدائم لكل جوانب العمل بالمعهد.