تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون الفنية أقامت إدارة الصحة المدرسية امس مهرجان المشي السنوي لطلبة المدارس الخاصة 2017/2018 ضمن فعاليات حملة «انا واعي لمكافحة خطر المخدرات بين المراهقين» بالتعاون مع الادارة العامة للتعليم الخاص، قسم الانشطة التربوية شارك فيه العديد من طلبة المدارس الخاصة في الكويت من مرحلتي المتوسط والثانوي، كانت نقطة البداية من ساحة الارادة وصولا الى حديقة الشويخ، حضره مدير ادارة الصحة المدرسية ورئيس قسم الرعاية الصحية في إدارة الصحة المدرسية ورئيس قسم الشؤون الفنية والابحاث ورؤساء شعب الصحة المدرسية وممثلون عن الادارة العامة للتعليم الخاص وعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين.