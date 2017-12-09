عبدالعزيز الفضلي

أكد المدير الفني لأكاديمية كرة القدم للمرحلة الابتدائية لمنطقة حولي التعليمية علي فلاح السعدون ان «عيالنا املنا2» مشروع ناجح في اكاديمية كرة القدم للمرحلة الابتدائية، ففي النسخة الأولى للمشروع لاقى صدى واسعا وفي انطلاق النسخة الثانية في 1 نوفمبر فاقت اعداد المتقدمين الـ100 طالب لتدريبهم واختيار المتميزين منهم لتسويقهم للأندية المحلية.

وأعرب السعدون عن بالغ شكره للقائمين على المشروع وعلى رأسهم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد صاحب فكرة المشروع الرياضي التربوي.

من جانبه، قال المشرف الاداري في مشروع عيالنا املنا لأكاديمية منطقة حولي التعليمية لكرة القدم محمد البلوشي: نحن متواجدون في مدرسة محمد الشايجي للمرحله الابتدائية ونستقبل الطلاب من الصف الأول الى الصف الخامس، ناصحا اولياء الأمور بتسجيل ابنائهم في الأكاديمية بإشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم، مشيرا الى ان هدفنا من مشروع عيالنا املنا هو اكتشاف الموهوبين وصناعة بطل في لعبة كرة القدم، وفي نهاية المشروع يتم تسويقهم للأندية المحلية لرفع مستوى الرياضة الكويتية.